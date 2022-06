Les facteurs ruraux réclament une compensation pour la hausse du prix de l’essence

Ces employés de Postes Canada en subissent directement l’impact ces mois-ci, puisqu’ils utilisent leur propre véhicule pour livrer le courrier en milieu rural.

Ils reçoivent déjà l’indemnisation maximale non imposable fixée par l’Agence du revenu du Canada. Celle-ci a été augmentée de 0,02 $ du kilomètre en décembre pour atteindre 0,61 $ pour les 5000 premiers kilomètres puis 0,55 $ pour les suivants, mais c’était avant la flambée des prix de l’essence. Le prix moyen à la pompe était de 1,28 $ le litre en 2021, alors que le prix actuel dépasse les 2 $.

Les prix de l'essence dépassent la barre du 2 $ le litre depuis quelques semaines au Québec. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

« Quand ce n’est pas suffisant, quand ton allocation de véhicule ne suffit plus, tu dois le prendre dans ta poche et ça diminue ton salaire pour travailler pour Postes Canada. Et l’allocation ne comprend pas juste les coûts de l’essence, c’est pour toute l’utilisation de ton véhicule. On sait que les facteurs ruraux, et si on prend l'Abitibi, la plupart vont livrer dans ce qu’on appelle des boîtes à piquet sur le bord du chemin. Tu fais du stop and go tout le temps. C’est dur sur les freins et les cardans », déplore Nancy Beauchamp, directrice nationale pour la région de Montréal métropolitain au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes.

Nancy Beauchamp, directrice nationale pour la région Montréal métropolitain au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Photo : Gracieuseté : Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes

Hausser le maximum

Le syndicat demande donc à la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, de hausser le maximum de l’indemnisation non imposable d’au moins 15 % tant que le prix moyen de l’essence ne reviendra pas sous la barre de 1,75 $ le litre. Une pétition en ce sens peut être signée sur le site de la Chambre des communes. Cette hausse temporaire bénéficierait aussi à plusieurs autres Canadiens qui utilisent leur véhicule pour le travail.

Le maximum est revu seulement une fois par année. Ce qu’on dit, c’est qu’il faudrait que le gouvernement l’augmente tout de suite. Il est tout de même conscient que ça n’a pas de bon sens le prix de l’essence présentement. Il y a une fluctuation chaque année, mais quand c’est une grosse hausse comme ça, avec des situations comme la guerre en Ukraine, je pense que le gouvernement devrait prendre ses responsabilités et s’assurer que ce ne soit pas le travailleur qui en assume l’impact pour le travail qu’il fait pour un employeur , fait valoir Nancy Beauchamp, qui est elle-même factrice rurale depuis plus de 25 ans.

Des boîtes postales en milieu rural, dans le village de Preissac. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le supplément pour les colis

Selon elle, Postes Canada pourrait aussi utiliser une partie du supplément pour carburant qu’elle fait payer pour l’expédition de colis pour compenser la hausse des coûts pour les facteurs ruraux. Quand je livre un colis du côté rural, Postes Canada reçoit cet argent-là dans ses poches , souligne-t-elle, en suggérant que des cartes d’essence leur soient offertes.

On retrouve plus de 11 000 facteurs ruraux au Canada, dont 67 dans la région. Certains parcourent jusqu’à 150 kilomètres par jour avec leur véhicule.