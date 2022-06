Pas de nouvelles places en hémodialyse pour le moment

Interpellé sur le sujet, le Centre de santé et de services sociaux ( CISSS ) de la Gaspésie se dit conscient des problématiques engendrées par de longs déplacements.

Nous ne pouvons pas commenter le cas précis d'un usage r, a-t-on répondu par courriel.

Cependant, nous pouvons affirmer que pour l'accès au traitement en hémodialyse dans la région, le CISSS de la Gaspésie suit le processus de liste d'attente qui est établi en fonction de la date du début des traitements d'une personne. Lorsqu'une place se libère, la personne suivante sur la liste peut y accéder et ainsi de suite.

La patiente avait aussi interpellé diverses instances politiques et les médias la semaine dernière.

Francine Plusquellec voit son sort s'améliorer, mais entend continuer de se battre pour que le CISSS ajoute des places en hémodialyse en Gaspésie. Photo : Collaboration Francine Plusquellec

Depuis, Mme Plusquellec a fait savoir qu’un espace s'est libéré au cours des derniers jours, en raison d’un décès.

Pour elle, aller à Gaspé représente deux heures de route pour aller seulement, plutôt que trois heures pour se rendre à Rimouski.

C’est quand même très fatigant deux heures de route pour aller, quatre heures de traitement et deux heures pour revenir, estime la dame qui a commencé ses traitements au début du mois d’avril. En plus, je suis diabétique et je risque de faire des chutes de pression.

Francine Plusquellec ne considère pas son problème comme réglé pour autant.

Tant que le CISSS n’ajoutera pas de nouvel équipement ou qu'il n'ouvrira pas d’autres plages horaires, il faut attendre un décès ou un don d’organe, explique-t-elle. Ce n'est pas écrit dans le ciel.

Elle tient à obtenir des soins à Chandler ou à Maria. C’est frustrant parce que, quand je vais à Rimouski, je passe devant ces hôpitaux , indique-t-elle.

Six autres personnes se trouvent dans des situations similaires, selon le CISSS .

