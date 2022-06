Des festivals de l’Estrie manquent de bénévoles

Lors des deux dernières années, la Traversée internationale du lac Mégantic n'a pas eu lieu. Cette année, les mesures sanitaires permettent la tenue de l'événement. Avec une pause prolongée, les bénévoles se font rares.

Une situation qui s’explique mal selon la coordonnatrice de l'événement, Karine Blanchette. On s'arrache les cheveux de sur la tête pour sensibiliser les gens à s'impliquer à nouveau. [...] On ne peut pas, en tant qu'organisme à but non lucratif, payer 100, 150 personnes.

Cette dernière soutient faire tout en son pouvoir pour rendre l’implication la plus attrayante possible. Par exemple, des ententes avec des équipes sportives où on remet une partie des profits des pourboires sont faites pour attirer plus de personnes.

Si avec la pénurie de main-d'œuvre, certaines entreprises peinent à trouver des salariés, le défi est encore plus grand pour les organisations qui reposent sur la participation des bénévoles. Karine Blanchette va jusqu’à remettre en doute la pérennité de la Traversée si elle n'arrive pas à trouver assez de bénévoles d'année après année.

À Sherbrooke, l’équipe de la Fête du lac des Nations a la chance d'avoir conservé une certaine relève en ce qui a trait au recrutement de bénévoles. Environ 200 bénévoles ont répondu présents à la nouvelle équipe de direction en place cette année. Plus de 100 postes restent toutefois à pourvoir pour la tenue de l'événement.

Du côté du Sherblues & Folk, l’équipe du Granada, qui assure l’organisation de l'événement, ne se fie plus sur la main-d'œuvre bénévole depuis quelques années. Ce sont davantage les employés qui font en sorte que l'événement soit un succès.

Mais tout n’est pas rose pour autant pour ce festival qui aura lieu du 2 au 9 juillet. Le défi pour la directrice générale et artistique, Suzanne-Marie Landry, est le temps, qui manque. Habituellement l’organisation d’un tel événement est échelonnée sur un an, rappelle-t-elle, mais cette année, l’équipe n’a eu que quatre mois pour tout mettre en place.

La Classique PIF de Sherbrooke n’a pas d’enjeux concernant le recrutement de bénévoles, mais l’augmentation de prix des différents fournisseurs amène son lot de défis. Le directeur général, Jean-Claude Doyon, remarque une augmentation des coûts de 25 à 30 % comparativement aux années dernières.