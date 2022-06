Internet haute vitesse : 95 % des foyers de l’Î.-P.-É. connectés d’ici l'année prochaine

Le ministère fédéral du Développement économique rural s’est engagé à verser un total de 10 millions de dollars pour les infrastructures nécessaires à l'établissement du réseau.

Cet argent s'ajoute aux 10 millions de dollars déjà promis par le gouvernement provincial en 2019.

« Ces 2000 foyers qui restent sont notre priorité maintenant. » — Une citation de Matthew MacKay, ministre de l’Économie de l’île

Ce partenariat permettra de brancher environ 2000 foyers qui n’ont pas encore accès à Internet haute vitesse dans des régions rurales de l'île.

Avec ce plan, les deux paliers du gouvernement souhaitent que 95 % des foyers à l’île soient connectés à Internet d’ici 2023. Tous les résidents auront accès au réseau d’ici 2025.

Matthew MacKay, ministre de l’Économie de l'île, a souligné que la mise en place d'une infrastructure pour l'accès à un réseau à haute vitesse prend du temps. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Les communautés encore sans connexion

Environ 1,5 million de dollars supplémentaires du fédéral seront mis à la disposition de la province dès maintenant pour commencer les travaux.

Au total, 56 communautés dans des régions rurales de l’île auront accès à ce type de connexion, dans un premier temps.

Ces municipalités sont distribuées un peu partout dans la province. Deux d’entre elles se trouvent dans la région Évangéline, notamment les municipalités de Saint-Chrysostome et Cap-Egmont.

La ministre du Développement économique rural, Gudie Hutchings, parle des difficultés auxquelles les gens ont fait face pour se connecter à un réseau Internet de haute qualité durant la pandémie. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

La ministre du Développement économique rural, Gudie Hutchings a rappelé les difficultés d’accès à une connexion de haute qualité durant la pandémie, notamment lors du passage vers le télétravail et l’enseignement à distance.

« La connexion à haute vitesse a toujours été un problème, mais la pandémie n’a fait qu’arracher le pansement. » — Une citation de Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural

Elle rappelle les bienfaits économiques de ce type de connexion pour les régions rurales, particulièrement pour les industries touristique et agricole.

La connexion Internet à haute vitesse dont l’accès est abordable est la clé pour notre croissance économique, ajoute la ministre.

Les fournisseurs Internet

L’investissement financera des projets d’expansion de fournisseurs qui offrent déjà du service à l’île.

Dans cette première phase du projet, cet argent sera partagé entre les fournisseurs Island Telecom et Xplornet Communications.

« Ce réseau à haute vitesse permettra de connecter de multiples appareils dans un foyer. On peut avoir, par exemple, trois personnes qui peuvent écouter de la vidéo en continu simultanément. » — Une citation de Charles Beaudet, vice-président pour le Québec et l’Atlantique, Xplornet

La plus importante enveloppe de cette annonce ira au fournisseur Xplornet qui recevra plus de 880 000 dollars.

Charles Beaudet, vice-président pour le Québec et l’Atlantique chez Xplornet explique que les gens auront accès à une connexion jusqu'à un gigabit par seconde.

Une promesse qui date de longtemps

En 2019, les progressistes-conservateurs de Dennis King avaient réservé une enveloppe de 10 millions de dollars pour étendre les services Internet à l’île.

À l’époque, le financement était destiné aux plus petits fournisseurs de l’industrie.

Des critères de participation au programme trop restrictifs ont fait en sorte que cet argent n’ait pas été beaucoup utilisé jusqu'à présent, selon la province.

En entrevue jeudi, le ministre Matthew MacKay a mentionné que d’autres difficultés occasionnent le retard dans le déploiement du réseau, notamment les barrières naturelles qui compliquent l'installation des câbles de fibre optique dans certaines régions.

Des arbres, des collines, des vallées, des routes, ça, c'est un défi. Nous savions que c’était là, que nous devions composer avec ça à un moment donné , explique-t-il

Le ministre a aussi justifié le retard dans ce dossier en soulignant la nature des travaux.

Le déploiement de ce type d’infrastructure prend du temps, ajoute Matthew MacKay.

Charles Beaudet, de Xplornet, cite d’autres obstacles, notamment les remplacements d’anciennes structures.

On déploie nos fibres optiques sur les poteaux de téléphone existants, et parfois, il y en a quelques-uns qui ne sont pas prêts pour prendre des fibres additionnelles, et on doit faire des travaux de préparation, explique-t-il.

Le vice-président de Xplornet ajoute que le manque de personnels représente aussi un défi auquel son équipe est confrontée.

Avec ce partenariat avec Ottawa, l’île intègre le groupe des six provinces qui ont conclu une entente avec Ottawa pour les services d’Internet haute vitesse