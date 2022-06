Du soccer de prestige présenté à Moncton et à Charlottetown cet été

Les équipes des moins de 23 ans ( M23 ) du Sunderland AFC , de l'Angleterre, et du CF Montréal, du Québec, disputeront des parties amicales à Moncton, le 5 août, et à Charlottetown, le 7 août. L'annonce a été faite jeudi lors d'une conférence de presse virtuelle.

Chacune des organisations comporte des équipes de développement de calibres différents, dont celles des M23 . Leur visite est importante pour la promotion du sport ici.

D'ailleurs, l'équipe anglaise jouera aussi un match contre une sélection de joueurs du Nouveau-Brunswick, le 30 juillet au stade de l'Université de Moncton.

Younes Bouida, directeur général et technique de Soccer NB (archives).

C'est un privilège pour nous de jouer contre Sunderland AFC , dit Younès Bouida, avec un large sourire.

La venue de ces équipes réjouit le directeur général et du développement technique de Soccer Nouveau-Brunswick.

« C'est l'une des meilleures équipes (de 23 ans) en Angleterre, qui est très connue. Ça va aussi inspirer notre communauté. On a beaucoup de participants et il faudra avoir ce genre d'occasion plus souvent, pour permettre à nos jeunes de rêver. »