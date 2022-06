Contrôle des armes à feu : Joe Biden s’attaque à l’inertie du Congrès américain

Selon la Maison-Blanche, il cherchera à convaincre les législateurs d’adopter des lois fondées sur le bon sens pour combattre l’épidémie de violence qui coûte des vies tous les jours . La nature des lois souhaitées n’a pas été divulguée.

Son allocution surviendra un peu plus d’une semaine après qu’un jeune homme de 18 ans eut abattu 19 élèves et 2 enseignantes dans une école primaire d’Uvalde, au Texas, avant d’être abattu au terme d’une opération policière bâclée.

Dix jours plus tôt, un suprémaciste blanc de 18 ans avait abattu dix personnes noires et en avait blessé trois autres dans un supermarché de Buffalo, dans l’État de New York. Il a été accusé de meurtres, de crime raciste motivé par la haine et d’acte de terrorisme intérieur.

Mercredi encore, un homme insatisfait des soins qu’il avait reçus dans un hôpital de Tulsa, en Oklahoma, y est entré avec une arme de poing et un fusil semi-automatique pour abattre le médecin qui l’avait soigné et trois autres personnes avant de se suicider.

Le président Biden a promis lundi de continuer à faire pression pour un contrôle plus strict des armes à feu, une perspective qui reste très incertaine dans le climat politique actuel, où le droit de posséder des armes est considéré comme sacré par une partie de la population et la plupart des élus républicains.

Le deuxième amendement de la Constitution américaine, qui consacre ce droit, n'a jamais été absolu , a plaidé le président américain, en invitant les républicains rationnels à agir en ce sens.

Le président américain avait promis pendant sa campagne d'agir contre ce fléau que les gouvernements successifs ont jusqu'à présent été impuissants à endiguer. Le président Barack Obama avait tenté d'y parvenir après la tuerie à l'école primaire Sandy Hook, au Connecticut, en 2012, mais en vain.

À la recherche d'un compromis au Congrès

Depuis le début de la semaine, un groupe de sénateurs – quatre républicains et cinq démocrates – tient des discussions quotidiennes, à la recherche d'une quelconque percée sur ce sujet ultrasensible. Rien de concret n'a cependant abouti jusqu'ici.

Le défi consiste à trouver une piste qui permettrait de rallier 10 sénateurs républicains à une voie de passage. Toute loi doit être approuvée par une majorité simple à la Chambre des représentants et une majorité qualifiée de 60 élus du Sénat, où les démocrates ne disposent que de 50 sièges.

Les discussions au Sénat tournent donc pour le moment autour de mesures limitées, comme la vérification des antécédents judiciaires ou psychologiques des acheteurs d'armes individuelles, ce que des associations réclament depuis des années.

Une représentante démocrate du Texas, Sheila Jackson Lee, lors d'une intervention jeudi devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants, qui étudie un projet de loi contenant différentes mesures pour prévenir les violences commises par les armes à feu. Une mosaïque des enfants tués à Uvalde avait été placée dans la salle. Photo : Getty Images / Anna Moneymaker

Il y a un élan de plus en plus puissant pour que nous parvenions à faire quelque chose. Et nous avons convenu d'un plan pour continuer à travailler , a assuré sur Twitter le sénateur Chris Murphy, qui pilote le groupe de sénateurs.

Élu démocrate du Connecticut, M. Murphy s'est dit à jamais marqué par la fusillade de Sandy Hook, qui a coûté la vie à 26 personnes, dont 20 enfants. Il a prononcé un discours très émotif au lendemain de la tuerie d'Uvalde pour inciter ses collègues à agir.

La sénatrice républicaine Susan Collins a elle aussi fait part de progrès rapides vers un paquet de mesures de bon sens qui pourrait bénéficier du soutien de démocrates et de républicains .

En parallèle, des élus de la Chambre des représentants ont interrompu une pause de 10 jours dans leur circonscription pour débattre d'un grand projet de loi qui interdirait entre autres la vente de fusils semi-automatiques aux moins de 21 ans et les chargeurs à grande capacité.