Quelles sont les tâches associées au gardiennage? Quel estle tarif habituel et pour combien d’enfants? La journaliste Elizabeth Gagnon interroge des jeunes de Winnipeg, Moncton et Hull sur ces questions pour l’émission Téléjeans du 24 mars 1979.

Des gardiens et gardiennes d'enfants s'expriment sur leur tarifs et tâches.

En 1979, le tarif des gardiens et gardiennes tourne autour de 1 $ l’heure, mais peut grimper à partir de trois enfants et plus. Si les parents rentrent à la maison après minuit, ils doivent aussi s’attendre à donner un peu plus au gardien qui a veillé sur leur famille.

C'est agréable de garder où ils donnent plus , confie une gardienne de Moncton. On dirait que tu te sens plus utile

Pour ce tarif, les gardiens interrogés ne se limitent pas à jouer avec les enfants. Ils s’occupent habituellement de faire le repas, nettoyer la vaisselle et coucher les enfants en ayant bien pris soin de préparer leur lit et de leur avoir lu une histoire.

Reportage d'Hélène Lacoste sur le programme Gardiens avertis offert par la Croix-Rouge canadienne.

Près de dix ans plus tard, les jeunes sont de plus en plus nombreux à suivre une formation afin d’être mieux outillés pour garder des enfants. Au Québec, en 1987, ils sont 19 000 à avoir complété le cours Gardiens avertis offert par la Croix-Rouge canadienne.

À l’émission Au jour le jour du 16 mars 1988, la journaliste Hélène Lacoste accompagne un groupe de jeunes de 11 à 12 ans qui s’y sont inscrits. Ils sont certes plutôt jeunes, mais plusieurs ont déjà commencé à garder des enfants dans leur entourage, souligne la formatrice France Lambert.

Autrement, le groupe est plutôt équilibré, avec autant de filles que de garçons. La bénévole de la Croix-Rouge les renseigne sur les soins et la sécurité des enfants, l’alimentation, les premiers soins à donner et quoi faire en situation d’urgence.

La formation qui se donne dans les écoles primaires, les CLSC et les centres de loisirs comporte aussi un volet sur les droits et responsabilités des gardiens. Le salaire, le nombre d’enfants à s’occuper et le nombre d’heures doivent être fixés avant d’accepter de garder dans une famille, leur cite-t-elle notamment.

La partie du cours que les élèves préfèrent? Celle sur les soins du bébé, où ils doivent manipuler des poupées en leur donnant le biberon ou en leur enfilant une couche et un pyjama.

Reportage de Gilles Sirois qui visite une classe de 6e année où des élèves de 11-12 ans suivent le cours Gardiens avertis.

« Ils savent comment s'y prendre. Ils savent de quoi ils parlent. Ils ont suivi leur cours de gardiens avertis. » — Une citation de L’animatrice Pascale Nadeau

30 000 jeunes Québécois vont suivre cette année le cours Gardiens avertis de la Croix-Rouge canadienne, annonce Pascale Nadeau au bulletin de nouvelles Montréal ce soir du 20 novembre 1997. La formation continue de grimper en popularité et particulièrement au Québec qui compte la moitié des inscriptions à travers le pays.

J'aimerais ça être gardienne pour voir des enfants, jouer avec eux et puis gagner un peu d'argent , explique au journaliste Gilles Sirois une élève de 6e année du primaire qui s’est inscrite au programme de la Croix-Rouge.

En 1997, les gardiens et gardiennes d’enfants gagnent environ 3 $ l’heure, mais si on leur demande de faire des tâches ménagères, ils demandent souvent plus. La certification de gardiens avertis permet quant à elle de sécuriser et de rassurer les deux parties.

Elle est plus en confiance et nous autres aussi on part la tête tranquille , affirme Édith Gauthier qui confie fréquemment ses enfants à une jeune gardienne avertie.

Les cours peuvent aider à donner des trucs, peuvent aider à trouver la patience, mais je pense aussi qu'il faut que tu aimes ça pour pouvoir le faire , exprime cette dernière.

« Avec les enfants, l'amour du métier ça ne s'enseigne pas! » — Une citation de Le journaliste Gilles Sirois