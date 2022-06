L’Orchestre symphonique promet un retour en grand

Le directeur artistique, Jean-Michel Malouf, annonce que l’année 2022-2023 sera composée de 13 rendez-vous musicaux allant de concerts symphoniques à la musique de chambre en passant par des découvertes musicales et des prestations familiales.

Un concerto tout spécial, que le compositeur Denis Gougeon a spécifiquement écrit pour l’orchestre saguenéen, résonnera enfin en salle deux ans après la commande.

Je voulais avoir une création tout en mettant en valeur les musiciens. Donc, je voulais une pièce écrite pour une flûtiste soliste et pour l’orchestre , a expliqué Jean-Michel Malouf.

À 1000 $ la minute, la création de la pièce unique a été subventionnée par le Conseil des arts de Saguenay.

L'Orchestre symphonique peut maintenant planifier une saison complète de concerts. Photo : Radio-Canada / Ainhoa Ibarrola

En mars prochain, la pianiste canadienne Angela Cheng, qui a joué avec de grands orchestres canadiens et américains, fera un saut au Saguenay pour faire entendre son talent aux gens d’ici.

La série de musique de chambre sera marquée par la présence du violoncelliste d’exception Stéphane Tétreault.

La soprano innue originaire de Chicoutimi, Élisabeth St-Gelais, viendra aussi rehausser la programmation. La chanteuse est candidate à la 110e édition du concours Prix d’Europe dans un peu plus d’une semaine.

Ce programme étoffé arrive comme une bouffée d’air frais pour les membres de l’orchestre.

« C’est du soulagement, ça nous donne une stabilité qu’on ne connaissait plus depuis deux ans. Ça sécurise d’avoir des dates et des dates réservées. On y croit! » — Une citation de Christine Boily, directrice générale de l’Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Confiance renouvelée à l’endroit du maestro

Le directeur artistique et chef d’orchestre Jean-Michel Malouf amorce cette nouvelle ligne droite avec un nouveau contrat de trois ans en poche.

L'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean est dirigé par Jean-Michel Malouf. Photo : Radio-Canada

Ça me permet de prévoir une programmation sur trois ans et de contacter d’éventuels solistes à l’avance. Je veux assurer une continuité pour mes 7e, 8e et 9e saisons. C’est une preuve qu’on est un organisme solide artistiquement et administrativement aussi , a-t-il mentionné.

L’organisation entreprend d’ailleurs la nouvelle saison avec une situation financière stable ce qui permet aux administrateurs et aux musiciens de se concentrer à reconquérir le public.

Avec les informations de Julie Larouche