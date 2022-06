Nous sommes réunis aujourd'hui pour redresser un tort du passé, a souligné Justin Trudeau, présent pour la cérémonie de signature. Le gouvernement a agi de manière déshonorable [...] en prenant plus de 46 500 hectares de vos terres agricoles et minérales les plus riches et productives.

La signature met ainsi fin à une longue saga de négociation entre Ottawa et la Première Nation Siksika. Ce dossier a été déposé au tribunal en 1960 [...] De nombreux dirigeants et techniciens ont travaillé sans relâche pendant plusieurs décennies pour en arriver à ce jour , a déclaré le chef de la Première Nation des Siksika, Ouray Crowfoot.

Le conseil de bande compte créer un fonds de placement au nom de la Première Nation des Siksika pour y investir l'indemnisation du gouvernement afin d'établir une véritable souveraineté financière et offrir davantage de possibilités à ses membres , a ajouté Ouray Crowfoot.

