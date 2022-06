Un homme d’East Angus manque à l'appel

L'homme de 45 ans a été vu pour la dernière fois à Sherbrooke le 26 avril.

Selon les informations de la Sûreté du Québec, Martin Duval se déplacerait à pied et qu'il pourrait se trouver à Sherbrooke ou à Montréal.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Au moment de sa disparition, Martin Duval portait un chandail en coton ouaté gris, un jeans et des espadrilles de marque Sketchers bleues. Il mesure 1,83 m (6 pieds) et il pèse 93 kg (205 livres). Il a les cheveux et les yeux bruns. Il a aussi un grain de beauté au-dessus de l’œil droit.

Les gens qui le verraient doivent appeler au 911. Il est aussi possible de transmettre de l'information de manière confidentielle au 1 800 659-4264.