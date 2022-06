COVID-19 : 15 décès supplémentaires et des hospitalisations en hausse au Manitoba

Selon le plus récent rapport hebdomadaire du Manitoba, 15 personnes de plus sont décédées des suites de la COVID-19 ces 8 derniers jours, soit du 22 au 28 mai, ce qui porte le total des décès depuis le début de la pandémie à 1980.

Les hospitalisations sont à la hausse, puisque la province en dénombre 120, comparativement à 112 la semaine dernière. Parmi ces hospitalisations, 9 personnes de plus ont été admises aux soins intensifs.

La province a enregistré 416 cas de COVID-19 confirmés en laboratoire, soit une baisse par rapport aux 537 cas confirmés la semaine précédente.

Le Manitoba compte 226 cas dans la région sanitaire de Winnipeg, 69, dans la région sanitaire de Prairie Mountain, 46, dans la région de Santé Sud, 38, dans la région sanitaire du Nord, et 37, dans la région d’Entre-les-Lacs et de l'Est.

La moyenne des tests effectués en laboratoire continue à diminuer, 621 tests ayant été administrés par rapport à 704 la semaine précédente. Le taux de positivité des tests en laboratoire se situe à 13 %.

Ces statistiques ne sont pas considérées comme étant complètement représentatives de la réalité, puisqu’elles excluent les résultats des tests rapides ainsi que les cas asymptomatiques sur le territoire.