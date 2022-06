Le Protecteur du citoyen a dévoilé jeudi les résultats d'une enquête effectuée auprès de l'Hôpital de Montréal pour enfants (HME). Il confirme ainsi avoir identifié des manquements dans les soins offerts, notamment dans les procédures de suivi et de surveillance des usagers.

Le Protecteur du citoyen a pris l'initiative d'intervenir après avoir reçu des informations concernant la qualité des soins périopératoires en chirurgie d'un jour dans cet hôpital, qui est chapeauté par le Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

Dans son rapport d'intervention, le Protecteur du citoyen révèle avoir décelé des lacunes dans la surveillance des signes vitaux et neurologiques des patients. Parmi les dossiers analysés, plus de la moitié des procédures de surveillance des signes vitaux et neurologiques ne correspondraient pas à ce qui est attendu par l'HME dans ses lignes directrices.

Une autre faille aurait été mise au jour en ce qui a trait à la surveillance de l'administration d'opiacés.

« Sur les seize dossiers d’usagères et d’usagers audités, près de la moitié des personnes ont reçu des opiacés. Or, de ce nombre, une seule usagère a été surveillée correctement. Pour les autres, la qualité de la surveillance varie. » — Une citation de Le Protecteur du citoyen. dans son rapport publié jeudi

Le rapport dévoile aussi des manquements quant au respect des critères de congé des patients et au suivi de l'équilibre hydrique.

Le Protecteur du citoyen a assorti son rapport d'intervention de cinq recommandations et deux demandes de suivi. Il souligne que l’hôpital a déjà pris des mesures en vue de corriger certains problèmes.