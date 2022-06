Redécouvrez le talent de Crystal Pite à l’émission In the Making

Au fil de sa carrière de chorégraphe qui s’étend sur trois décennies, Crystal Pite a créé plus de cinquante œuvres pour des compagnies de danse canadiennes et internationales. Samedi dernier, la cérémonie de remise des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle lui a rendu hommage, alors qu'elle a reçu le Prix du Centre national des Arts 2022.

Cet article fait partie d’une série sur les lauréats et lauréates des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle 2022 (Nouvelle fenêtre) .

Cette distinction s’ajoute aux extraordinaires honneurs qu’elle a reçus au cours de sa carrière, dont le Benois de la Danse, le prix Jacqueline-Lemieux du Conseil des arts du Canada, le Grand Prix de la danse de Montréal, deux prix Critics' Circle National Dance au Royaume-Uni, trois prix Olivier, un doctorat honorifique de l’Université Simon Fraser et sa nomination à l’Ordre du Canada.

Crystal Pite sur le tapis rouge du gala des Prix du gouverneur général pour les arts du spectacle (PGGAS), à Ottawa, le samedi 28 mai. Photo : The Canadian Press / PATRICK DOYLE

En 2018, Crystal Pite a fait l’objet d’une émission de la série In the Making de CBC Arts  (Nouvelle fenêtre) (en anglais). Cette série documentaire suit l’animateur Sean O’Neill à travers le pays et dans le monde entier. Ce dernier y accompagne des Canadiens et Canadiennes de premier plan pendant la création de nouvelles œuvres et au cours de moments charnières de leur carrière, avec tout leur lot de risques et de possibilités de récompenses. L’épisode consacré à Crystal Pite s’est révélé un moment fort; c’est pourquoi nous voulons le rediffusons à l’occasion de ce grand week-end pour la chorégraphe.

Dans cet extrait de l’émission, Crystal Pite décrit les motifs qui l’ont amenée à cesser de danser dans ses propres œuvres à partir de 2010. Elle y explique que ce fut une décision difficile qui a influé sur son travail de chorégraphe. Je cumule plus de connaissances, je comprends mieux certaines choses, mais mon corps perd des capacités, explique-t-elle. Cela cause un étrange tiraillement. Cependant, je suis entourée de gens incroyables. Mes danseuses et danseurs sont extraordinaires. Je danse à travers eux.

