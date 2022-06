Un plus haut taux de participation lors de la Francofièvre 2022

On a été dans une espèce d’espace d’apprentissage cette année, mais tout s’est bien déroulé malgré ces nouveautés-là , a déclaré le directeur artistique de la Francofièvre, Shawn Jobin.

Le festival jeunesse s’est déroulé en ligne tout au long du mois de mai. Quatre spectacles ont été proposés, accompagnés de guides pédagogiques.

Shawn Jobin affirme qu’ils ont vu le taux de participation augmenter en raison de cette plateforme.

On a été capable de rejoindre les écoles qui ne pouvaient pas venir en raison de la distance. On a remarqué qu'on pouvait desservir plus loin qu’en présentiel , a-t-il souligné.

Parmi les artistes invités, Émilie Landry, le P’tit Belliveau, DJ Unpier, ainsi que des chanteuses fransaskoises Alluzion Rose et Dominique Fréchette ont présenté des spectacles.

L' AJF souligne que plusieurs jeunes et professeurs ont particulièrement aimé se reconnaître chez les deux artistes fransaskoises et leur groupe 1re Scène.

De retour en présentiel

L’Association jeunesse fransaskoise vise un retour en présentiel pour le festival l’an prochain, tout en offrant des possibilités en ligne.

« Notre défi est de faire encore plus gros en présentiel, mais de garder une composante virtuelle pour les écoles qui ne peuvent pas être sur place. » — Une citation de Shawn Jobin, directeur artistique de la Francofièvre

La plateforme numérique de la Francofièvre créée cette année sera de retour pour l’édition 2023.