Jury dans l’impasse au procès pour viol du chanteur Jacob Hoggard

Jacob Hoggard, 37 ans, était accusé de contacts sexuels inappropriés à l'endroit d'une mineure et d'agressions sexuelles ayant causé des blessures contre la même adolescente et une adulte dans la région de Toronto en avril, septembre et novembre 2016.

À lire aussi : Réquisitoire accablant de la Couronne contre Jacob Hoggard accusé d’agression sexuelle

Le jury a demandé jeudi matin à revoir la juge Gillian Roberts, de la Cour supérieure de l'Ontario, pour lui demander conseil, en précisant qu’il ne parvenait pas à s’entendre sur certaines accusations.

Les 12 jurés n'ont pas précisé les accusations sur lesquelles ils étaient toutefois parvenu à un verdict unanime.

Le chanteur Jacob Hoggard plaide non coupable de trois accusations de nature sexuelle à l'ouverture du procès le 5 mai 2022. Photo : La Presse canadienne / Alexandra Newbould

La magistrate lui a rappelé qu’ils ont tous fait le serment de dégager un verdict unanime et qu’ils doivent redoubler d’efforts pour y arriver, en demandant par exemple à revoir s’il le faut des pièces à conviction et des témoignages.

Il est trop tôt à ce moment-ci pour vous remercier pour votre service et vous dégager de vos responsabilités , a-t-elle poursuivi.

La juge leur a dit de garder l’esprit ouvert et d’évaluer l’avis de leurs pairs dans le jury pour parvenir à un verdict unanime pour les trois accusations, mais uniquement basé sur des preuves factuelles.

Elle l'a ensuite enjoint à retourner dans la salle des délibérations. Il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre , a-t-elle conclu.

À lire aussi : Arguments finaux percutants au procès du chanteur Jacob Hoggard, accusé de viol

Le jury était sorti de ses délibérations quelques heures après les avoir entamées mardi pour poser des questions sur le consentement.

Il avait par ailleurs demandé si le chanteur était ou agissait comme une figure d'autorité dans ses échanges avec les deux plaignantes.

La juge lui avait répondu qu'un artiste ne peut en aucun cas être considéré comme une figure d'autorité auprès de quiconque.