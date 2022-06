Laurent Saulnier, pilier des Francos et du FIJM, quitte son rôle de programmateur

Laurent Saulnier quittera ses fonctions à la tête de la programmation des Francos de Montréal et du Festival international de Jazz de Montréal (FIJM) le 15 septembre prochain, a annoncé L’Équipe Spectra jeudi. Il se concentrera sur son travail de gérance auprès de Pierre Lapointe, tout en s’impliquant à titre de conseiller stratégique pour les deux festivals.

Après 23 ans de loyaux services, de dur labeur et de gros plaisir, il est venu pour moi le temps de passer à autre chose , a expliqué dans un communiqué M. Saulnier, qui occupe le poste de vice-président, programmation, événements culturels et festivals au sein de L’Équipe Spectra depuis plusieurs années.

Recruté par Alain Simard, fondateur de L’Équipe Spectra, du FIJM et cofondateur des Francos, Laurent Saulnier s’est joint à L’Équipe Spectra en 1999 à titre de programmeur, après une carrière comme journaliste spécialisé en musique, notamment au défunt journal Voir.

Guidé par son audace et son grand flair, il a joué un rôle clé dans la croissance des Francos et du FIJM, laissant une trace indélébile sur la facture musicale et la réputation des deux festivals.

L’équipe que menait Laurent Saulnier sera dorénavant dirigée par Maurin Auxéméry, directeur de la programmation, événements culturels et festivals de Spectra.

Je ne saurais partir sans dire un merci particulier à Alain Simard, qui est venu me chercher au Voir il y a 23 ans , a ajouté Laurent Saulnier, avant d’offrir ses derniers remerciements à ses collègues, aux artistes qui ont accepté ses invitations au fil des ans et aux mélomanes fidèles des Francos et de FIJM.

Les Francos de Montréal se tiendront du 9 au 18 juin, avant de laisser la place au FIJM, du 30 juin au 9 juillet.