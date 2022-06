Le nord de la C.-B. doit se préparer à de possibles inondations

Le Centre provincial de prévision des crues indique que les températures plus douces accélèrent la fonte des neiges, ce qui augmente le niveau des eaux.

Cela touche le fleuve Skeena, qui traverse Terrace, le fleuve Stikine, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique et la rivière Liard qui prend sa source au Yukon et coule dans la partie nord-est de la province. Le bassin hydrographique de la rivière de la Paix a aussi fait l'objet d'un avis de veille.

La situation force les autorités à demander à ce que la population se prépare à de possibles inondations.

Dans une déclaration commune, le ministère de la Sécurité publique et le Bureau provincial de la gestion des urgences affirment qu’un réchauffement cette semaine amène les températures les plus élevées de la saison et qu’il y aura possiblement des précipitations moyennes à intenses ce week-end.

Ces prévisions ont poussé la ville de Terrace à ouvrir mercredi son centre d'opérations d'urgence, pour être fin prêt au besoin.

Des sacs de sable sont aussi disponibles pour les résidents dès jeudi, à la caserne de pompiers Thornhill.