Bruxelles et Washington adoptent de nouvelles sanctions contre la Russie

Le texte doit encore recevoir l'accord écrit de chaque État membre en vue de sa publication vendredi au Journal officiel pour permettre l'entrée en vigueur des mesures, a précisé la présidence française du Conseil de l' UE .

La Commission européenne avait proposé d'inscrire sur la liste des personnes sanctionnées par un gel de leurs avoirs et une interdiction d'entrée dans l' UE le patriarche Kirill pour son soutien à l'offensive russe, mais la Hongrie s'y est opposée, estimant qu'il s'agissait d'une atteinte à la liberté de religion.

Nous avons réussi à obtenir le retrait de la liste du patriarche Kirill. C'était une question de principe pour nous en raison de notre attachement à la liberté religieuse , a commenté le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, sur Facebook.

Le patriarche de l'Église orthodoxe russe est un allié de longue date du président Vladimir Poutine. Photo : Reuters / MAXIM SHEMETOV

Budapest avait également bloqué un embargo total sur le pétrole russe. La Hongrie, un pays dépourvu d'accès à la mer, dépend pour 65 % de sa consommation de pétrole de celui acheminé par l'oléoduc Droujba.

Les sanctions de l' UE doivent être adoptées à l'unanimité.

Au cours d'un sommet lundi à Bruxelles, les chefs d'État et de gouvernement des 27 ont fini par trouver un accord devant aboutir à réduire de quelque 90 % leurs importations de pétrole russe d'ici à la fin de l'année afin de tarir le financement de la guerre livrée par Moscou à l'Ukraine.

L'accord prévoit un arrêt progressif des importations de pétrole russe transporté par bateau, soit les 2/3 des achats européens. Afin de lever le veto de Budapest, une exemption provisoire a été prévue pour le pétrole acheminé par oléoduc, ce qui concerne la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque.

L'Allemagne et la Pologne s'étant engagées de leur côté à cesser leurs importations par l'oléoduc Droujba d'ici à fin 2022, au total, ce sont 90 % des exportations de pétrole russe vers l' UE qui devraient être arrêtées d'ici à la fin de l'année.

Sur Twitter, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen s'est félicitée de ce nouvel accord prévoyant des sanctions fortes contre Poutine et le Kremlin .

Une liste noire qui s'allonge

En négociation depuis un mois, le nouveau paquet de sanctions prévoit aussi d'allonger la liste noire de l' UE en y ajoutant une soixantaine de personnalités, dont de nombreux militaires russes soupçonnés de crimes de guerre à Boutcha, des membres de la famille du porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, mais aussi l'ancienne gymnaste russe Alina Kabaeva.

Certains médias et opposants prêtent en effet à celle-ci une relation depuis des années avec Vladimir Poutine, ce qu'avait démenti le président russe en 2008.

Figure en outre l'exclusion de trois banques russes du système financier international Swift, dont Sberbank, le principal établissement bancaire en Russie, ainsi que d'une banque bélarusse. Sept banques russes avaient déjà été bannies de ce système par les Européens.

Trois chaînes de télévision russes, dont Russia 24 et Russia RTR, seront interdites de diffusion dans l' UE .

Les sanctions européennes, prises depuis 2014 après l'annexion de la Crimée, concernent déjà 1091 personnes et 80 entités.

Le vice-premier ministre russe chargé de l'Énergie, Alexandre Novak, a affirmé jeudi que les consommateurs européens seraient les premiers à souffrir de l'embargo pétrolier.

En 2021, la facture des importations européennes de pétrole russe (80 milliards d'euros) a été quatre fois plus élevée que celle des achats de gaz à la Russie.

Les États-Unis en rajoutent aussi

Les États-Unis ont aussi annoncé jeudi une nouvelle série de sanctions pour pousser Vladimir Poutine à renoncer à la guerre en Ukraine, visant notamment son proche ami et « financier » Sergueï Pavlovitch Roldouguine et une société de courtage en superyachts pour oligarques russes.

Le Trésor, le département d'État et le département du Commerce américains visent toute une série de nouveaux oligarques ou membres de l'élite de Moscou, dont la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova.

Plusieurs yachts régulièrement utilisés, selon Washington, par le président russe sont également inscrits sur la liste noire américaine, dont Graceful, Olympia, Shellest et Nega.

Dans un communiqué, le Trésor affirme s'en prendre à des réseaux clés utilisés par les élites de Russie, y compris le président Vladimir Poutine lui-même, pour tenter de cacher et déplacer de l'argent et jouir de manière anonyme de leurs biens de luxe à travers la planète – échappant ainsi aux sanctions occidentales sans précédent imposées depuis l'invasion russe de l'Ukraine fin février.

Sergueï Pavlovitch Roldouguine (à droite) est particulièrement visé par les nouvelles sanctions américaines. On le voit ici en compagnie du président russe Vladimir Poutine, le 22 septembre 2016, au Kremlin. Photo : Getty Images / AFP/Ivan Sekretarev

Parmi les personnalités les plus en vue de ce nouveau volet de sanctions américaines figure le violoncelliste Sergueï Pavlovitch Roldouguine, proche ami du chef de l'État russe depuis plus de 40 ans , mais aussi présenté comme son gestionnaire de fonds et membre d'un système qui gère sa fortune offshore . Il avait été sanctionné par l'Union européenne dès la fin février.

Son épouse, la soprano Elena Mirtova, est également concernée par ces sanctions qui gèlent leurs éventuels avoirs aux États-Unis et bloquent leur accès au marché américain.

La société Imperial Yachts, prestataire de services en superyachts pour membres de l'élite russe, y compris dans le premier cercle du président Poutine , est également inscrite sur la liste noire du Trésor américain.

Il en va de même de la société Skyline Aviation, dont le siège est à Saint-Marin, mais qui est accusée de faire voler ses avions privés en Crimée, partie de l'Ukraine annexée par la Russie en 2014 sans reconnaissance internationale.