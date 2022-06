L’inflation fait gonfler l’achalandage dans les comptoirs alimentaires

« On vit une hausse avec des gens que l'on n'avait jamais vus. C'est une nouvelle clientèle qui vient cogner à notre porte. » — Une citation de Josée Gagnon, présidente, Escale de Baie-Comeau

La présidente du comptoir alimentaire l’Escale, Josée Gagnon, observe une nouvelle clientèle qui fréquente le comptoir (archives). Photo : Radio-Canada / Olivier Roy Martin

La présidente du comptoir alimentaire l’Escale de Baie-Comeau sur la Côte-Nord, Josée Gagnon, indique que déjà il y a eu une hausse de fréquentation au début de la pandémie.

Dernièrement, c'est une clientèle différente qui a besoin d'aide pour se procurer des aliments. [Une clientèle] un peu timide, un peu gênée, mais qui le fait avant de devoir mettre à crédit l'épicerie ou des biens essentiels , observe la présidente.

Cette nouvelle clientèle-là a déjà souvent un emploi , expose Josée Gagnon. Ce sont des gens qui y arrivaient difficilement et qui ont un petit coup dur avec le coût de l'essence qui n'ont pas le choix de débourser pour se rendre au travail ou voyager les enfants.

Depuis le début de l'année, Josée Gagnon soutient qu'il y a 118 nouveaux dossiers à l'Escale.

Une hausse d'achalandage observée ailleurs dans l'Est

À Moisson Kamouraska au Bas-Saint-Laurent, le téléphone ne dérougit pas. La coordonnatrice, Louise Chrétien, ne pense pas que l'achalandage va diminuer de si tôt.

L'épicerie sociale de Moisson Kamouraska (archives) Photo : Mireille Lizotte / Moisson Kamouraska

« L’essence [avait baissé], j’étais toute contente. Hier, c’était 2,09 $ [le litre] et ce matin c’est 2,16 $ [le litre]. Ça a encore augmenté! » — Une citation de Louise Chrétien, coordonnatrice Moisson Kamouraska

Mais on n’a pas le choix, les gens ont de la peine à y arriver, on le voit dans les services. On peut avoir 20-25 téléphones par jour: "est-ce qu’on peut avoir un rendez-vous ?", développe la coordonnatrice.

Pour le mois de mars, Moisson Kamouraska estime qu’il y a eu une augmentation de 46 % des demandes par rapport à la même période l’année dernière.

L’organisme bas-laurentien souligne d’ailleurs qu’il reste encore des Boîtes Fraîcheur contenant des fruits et légumes disponibles sur réservation.

Guy Berthe est le président du comptoir alimentaire de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

À Sept-Îles, le comptoir alimentaire a dû s’adapter aux changements occasionnés par la hausse du coût de la vie.

Le président du comptoir, Guy Berthe, observe lui aussi un changement de clientèle. On a une clientèle de plus en plus familiale, des [familles] monoparentales, des couples avec enfants , énumère-t-il.

« Dans les derniers mois, on a une hausse [de fréquentation] d'au moins 15 %. » — Une citation de Guy Berthe, président du comptoir alimentaire de Sept-Îles

Guy Berthe invite d’ailleurs les personnes qui le souhaitent à avoir recours aux services de l’organisme.

Carte-cadeau d'essence pour encourager les citoyens à cuisiner

La coordonnatrice à la Source Alimentaire Bonavignon à Maria en Gaspésie, Suzanne Lamarre, explique que l’organisme offre nouvellement des cartes-cadeaux d’essence pour assurer que les bénéficiaires puissent participer aux cuisines collectives.

C’est parce que les personnes qui viennent aux cuisines collectives nous disent : "je ne peux pas venir à la cuisine parce que je n’ai pas d’essence dans ma voiture", parce que notre territoire est quand même assez grand , rapporte Suzanne Lamarre.

« Ce qu’on souhaite, c’est que les personnes puissent venir à leur activité, parce que c’est important. Elles cuisinent ensemble, elles socialisent. » — Une citation de Suzanne Lamarre, coordonnatrice à la Source Alimentaire Bonavignon à Maria

L’organisme invite les personnes qui ont des surplus d’aliments provenant de leurs jardins de faire un don à leur banque alimentaire.

Les comptoirs alimentaires se serrent eux aussi la ceinture

Chaque semaine, l'Escale à Baie-Comeau fait sa tournée de récupération d'aliments chez les restaurants et marchés participants, mais l'organisme doit aussi parfois payer le plein prix des aliments afin de compléter ce qu'elle pourra offrir aux bénéficiaires du comptoir.

Il est primordial que les enfants mangent avant d'aller à l'école selon Josée Gagnon (archives). Photo : Radio-Canada / Virginie Gagnon-Leduc

Le budget de l'Escale a donc dû être ajusté à la hausse pour l'achat de ces aliments et se voit même dans l'obligation de ne pas acheter certains types de nourriture en raison du prix trop élevé.

« Pour les collations scolaires par exemple, acheter des barres tendres, on ne peut pas se le permettre. À ce moment-là, on fait des appels à la population de nous apporter des collations pour nos jeunes à l'école. » — Une citation de Josée Gagnon, présidente, Escale de Baie-Comeau

À Sept-Îles, Guy Berthe observe également que les paniers coûtent plus cher à l’organisme. Par exemple, au lieu de valoir 400 $, le panier vaut maintenant 450 $. La rareté de certains aliments font en sorte que nous on doit changer notre mode d’opération , dit-il.

Josée Gagnon dit que toutes les sommes qui peuvent provenir des différents paliers de gouvernements pour les aider sont les bienvenues. On est là pour combler un besoin essentiel, c'est la base se nourrir. Tout humain a le droit dignement d'avoir trois repas par jour , met-elle de l'avant.

Puis les enfants, ce sont notre relève, notre futur, ils doivent manger avant d'aller à l'école et ils doivent manger à leur faim, ils sont en croissance.

Par ailleurs, le gouvernement Legault va annoncer vendredi qu'il bonifie le financement de l'aide alimentaire dans les écoles pour couvrir la hausse des prix des aliments.

Avec les informations de la Camille Lacroix