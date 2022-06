Une réfugiée yézidi veut que son petit frère puisse la rejoindre au Canada

« C’était un moment très, très heureux. Je ne peux toujours pas croire qu’il est vivant. » — Une citation de Layla Alhussein, réfugiée yézidi

Après deux ans de tentatives pour le faire venir au Canada, Ayad Alhussein est toujours dans un camp de réfugiés en Irak.

Il a été secouru après avoir passé cinq ans comme prisonnier de l’État islamique (EI).

Mme Alhussein, son frère et leur famille font partie de la minorité religieuse yézidi, persécutée par l’ EI en Irak et en Syrie.

La dernière fois qu'elle a vu son petit frère, c’est juste avant leur capture en 2014.

Layla Alhussein fait partie des réfugiés installés au Canada dans le cadre d’un engagement du gouvernement fédéral en 2017.

Ayad Alhussein, le petit frère de Layla. Photo : Gracieuseté Layla Alhussein

Même si elle le pensait mort, en arrivant au Canada, Mme Alhussein a déclaré Ayad comme personne dépendante dans sa demande de statut de réfugié, gardant espoir qu’il soit retrouvé.

Cela signifie qu'elle aurait dû être en mesure de parrainer son frère par le biais du délai prescrit d’un an par le gouvernement fédéral  (Nouvelle fenêtre) .

Le programme permet à un membre d’une famille réfugiée de venir au Canada en tant que personne dépendante d’un résident permanent canadien arrivé au pays dans l’année. La demande de parrainage pour Ayad a été faite en janvier 2020.

« Tous les jours, j’essaie de vivre ma vie, mais la chose la plus importante pour moi est Ayad. » — Une citation de Layla Alhussein, réfugiée yézidi

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) affirme qu’en mars 2021, une requête a été envoyée à Layla Alhussein pour remplir et retourner des formulaires dans les 90 jours, mais que ces documents n’ont jamais été soumis.

IRCC dit être engagée à réunir les familles, mais ne pas pouvoir donner de délai quant au traitement de la demande.

De son côté, Mme Alhussein affirme qu’elle n’a jamais été contactée depuis qu’elle a soumis sa demande il y a plus de deux ans. Elle voudrait que le gouvernement soit plus transparent au sujet des demandes et guide les familles sur la manière d’accélérer le processus.

Avec les informations de Joanne Roberts.