La Prestation canadienne pour les personnes handicapées de nouveau proposée à Ottawa

Un tel projet de loi avait déjà été déposé en juin 2021, avant de mourir au feuilleton en raison du déclenchement des élections fédérales.

La Loi sur la Prestation canadienne pour les personnes handicapées vise à donner des prestations mensuelles aux personnes handicapées de 19 à 64 ans.

Selon la ministre Qualtrough, cela permettrait de réduire la pauvreté significativement et d'assurer une sécurité financière pour les personnes handicapées ayant l'âge de travailler.

En conférence de presse, la ministre Qualtrough a tenu à indiquer que les personnes de moins de 18 ans et de plus de 64 ans ne sont pas en reste, puisqu'elles bénéficient respectivement de l'Allocation canadienne pour enfants, et de la pension de la Sécurité de vieillesse et le Supplément de revenu garanti.

Interrogée sur l'arrimage de cette nouvelle prestation fédérale aux allocations provinciales existantes, la ministre Qualtrough semblait optimiste et a confirmé que des négociations ont lieu avec les provinces et territoires afin de s'assurer que les allocations provinciales ne soient pas diminuées par l'adoption de cette nouvelle prestation fédérale.

Le travail difficile commence , a lancé la ministre à cet effet.

Mme Qualtrough semblait également confiante quant à l'adoption de ce projet de loi aux Communes. J'ai l'impression que tous les partis comprennent que cet enjeu dépasse la partisanerie. , a-t-elle lancé. Elle n'a toutefois pas voulu donner d'échéancier précis, indiquant que cela dépendra notamment du déroulement des négociations avec les provinces et les territoires, et du temps que prendra le développement du système d'éligibilité à la prestation.

Mercredi, un groupe de sénateurs avait appelé le gouvernement à soumettre à nouveau le projet de loi instaurant cette prestation. À cet effet, la sénatrice et ancienne athlète paralympique Chantal Petitclerc a indiqué qu'elle voulait que cette mesure soit adoptée concrètement et rapidement.

« Il reste des failles. Il reste des lacunes. Il reste des tragédies qui se vivent chaque jour.[...] Les personnes en situation de handicap ne peuvent plus attendre. » — Une citation de Chantal Petitclerc, sénatrice et ancienne athlète paralympique