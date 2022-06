La police de Hamilton enquête sur des menaces de fusillades dans 4 écoles

Les menaces visent l'école primaire Hillcrest, l'école secondaire catholique St. Jean de Brébeuf, l'école secondaire Westdale et l'école secondaire catholique Bishop Tonnos.

À Westdale, il était question d'une fusillade à l'école le 3 juin [...], et les quatre menaces étaient de nature similaire , a précisé la policière Krista-Lee Ernst à CBC Hamilton.

Deux messages ont été découverts récemment à l’école Bishop Tonnos, le deuxième ayant été signalé mercredi, selon la police.

Chaque menace fait l'objet d'une enquête distincte. La police se renseigne auprès des élèves pour identifier les auteurs de ces graffitis.

Les auteurs des menaces risquent jusqu'à 5000 $ d'amende, prévient la police. Photo : Radio-Canada

Parallèlement, une présence policière accrue est envisagée dans les écoles, ajoute Mme Ernst, qui indique aussi que les responsables seraient accusés de méfaits avec des peines pouvant s'élever jusqu’à 5000 $.

Messages aux familles

Dans un courriel envoyé aux parents et tuteurs, le directeur de l'école Saint-Jean-de-Brébeuf, Paul Di Ianni s'est voulu rassurant.

« Soyez assurés que la sécurité de nos élèves et de notre personnel demeure notre préoccupation prioritaire et que les menaces de toute nature sont prises extrêmement au sérieux. » — Une citation de Paul Di Ianni, directeur de l'école Saint-Jean-de-Brébeuf

Un message identique a été envoyé par le principal de l’école Bishop Tonnos, Carmelo Barone. Son courriel indique également que la police de Hamilton continuera d'être présente sur la propriété de l'école jeudi et vendredi. De plus, nous mettrons en place un accès plus strict au bâtiment et aux salles de classe et nous contrôlerons les déplacements dans le bâtiment autant que possible tout en maintenant la journée d'enseignement.

Le conseil scolaire du district de Hamilton-Wentworth a publié un communiqué mentionnant que la police considère la menace à Hillcrest comme non fondée .

Il a ajouté aussi que la police enquêtait toujours sur la menace proférée à Westdale et a précisé que des agents seraient présents à l'école vendredi.

Nous prenons très au sérieux les incidents de ce genre. Nous continuons à travailler avec notre communauté scolaire pour nous assurer que les élèves comprennent l'impact des menaces sur les individus et sur le climat général de l'école , peut-on lire dans une lettre adressée aux familles.

Une carabine confisquée à l’école Bennetto

Un élève de l'école élémentaire Bennetto a été vu, mercredi, avec une carabine à air comprimé.

Selon Mme Ernst, l'élève serait entré dans l'école et en peu de temps , un membre du personnel lui aurait retiré l’arme.

L'élève n'était pas en mesure de comprendre la gravité de la situation, ajoute la policière.

Aucune arme n'est autorisée dans l'enceinte de l'école ou dans les transports scolaires , peut-on lire dans un message de la commission scolaire aux familles : L'objet n'a pas été utilisé. Les élèves n'étaient pas en danger. Le personnel a immédiatement fait face à la situation et a suivi les protocoles de sécurité de l'école.

La police est intervenue, a confirmé Mme Ernst, et aucune charge n'a été retenue.

Des enfants retrouvent leurs parents à l'école publique William G Davis après qu'une personne avec un fusil aurait mené au confinement de cinq écoles jeudi. Photo : CBC/Evan Mitsui

Le contexte demeure particulièrement tendu une semaine après la fusillade de l'école primaire Robb dans la ville texane d'Uvalde le 24 mai, où 19 élèves de quatrième année et deux enseignants ont été tués.

Cette tuerie a relancé les discussions sur la sécurité dans les écoles et le contrôle des armes à feu, tant aux États-Unis qu'au Canada.

Le 27 mai, la police de Toronto a abattu un suspect après le confinement imposé à quatre écoles de la ville, suite à des informations selon lesquelles un homme portait une arme dans le secteur.

Mardi, trois adolescents ont été accusés pour des fusillades survenues dans deux écoles de Toronto.

Le même jour, la police de Halton a accusé un adolescent âgé de 16 ans d'avoir utilisé une reproduction d'arme de poing. L'incident a entraîné un confinement barricadé d'une école et un confinement préventif dans cinq autres.

D'après les informations de Bobby Hristova, CBC