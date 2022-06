L’épuisement chez les travailleurs de la santé préoccupe les syndicats

De plus en plus de démissions pourraient survenir dans le domaine de la santé si les conditions de travail ne s’améliorent pas, selon le syndicat qui représente les préposés aux bénéficiaires notamment.

Le président régional des travailleurs de catégorie 2 à la CSN, Olivier Côté, déplore qu’une auxiliaire en soins ait choisi de démissionner cette semaine à la suite d’un changement d’horaire.

À écouter : L’entrevue d’Olivier Côté à C’est jamais pareil

On demande des pistes de solutions permanentes et de donner de l’autonomie aux gestionnaires terrain pour trouver des pistes de solution. Souvent, on se rend compte qu’ils ont les mains attachées et c’est plus difficile de prendre des initiatives au local , déplore-t-il.

Il soutient que les horaires des quarts de travail ne sont pas toujours respectés pour ses membres qui incluent aussi du personnel d’entretien ménager et cuisinier.

« Des pistes de solutions, je pense qu’il y en a. Il ne faut pas juste dire : "maintenant on le fait, point final." » — Une citation de Olivier Côté, président régional CSN

Fuite d’expérience

Dans le contexte de la pénurie de main-d’oeuvre, M. Côté s’inquiète du départ d’employés d’expérience.

On est en embauche massive, on a besoin de gens expérimentés pour accompagner ces gens-là , explique-t-il.

Olivier Côté ajoute que le départ de personnel qualifié aura inévitablement des répercussions sur les patients eux-mêmes, particulièrement lorsqu’ils sont accompagnés depuis longtemps par la même personne.

Il invite la direction du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) à assurer le bien-être physique et psychologique des travailleurs qui sont essentiels pour offrir des soins de qualité aux malades.