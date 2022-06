Le parc Calypso passe sous pavillon américain

Ouvert depuis juin 2010, le parc aquatique de Limoges qui appartient au Groupe Calypso-Valcartier change de pavillon, douze ans plus tard.

L'entreprise de villégiature québécoise a désormais un nouveau propriétaire, EPR Properties, une fiducie de placement immobilier basée à Kansas City, dans le Missouri, et un nouvel opérateur, Premier Parks LLC, a-t-elle indiqué, par voie de communiqué, jeudi matin.

Le Groupe Calypso-Valcartier continuera toutefois d'être dirigé par Sylvain Lauzon.

Nous sommes ravis de nous joindre à Premier Parks, un groupe dont la réputation n'est plus à faire. L'expertise considérable de l'entreprise nous aidera à poursuivre notre histoire de croissance et à offrir des expériences inégalées à nos visiteurs , déclare M. Lauzon dans le communiqué.

Sylvain Lauzon, PDG du Village Vacances Valcartier restera en poste (archives). Photo : Radio-Canada

Premier Parks précise qu’il ne prévoit aucun changement organisationnel et s'engage à travailler avec l'équipe de direction pour assurer la continuité des activités commerciales . L'ensemble des emplois devraient également être préservés et la saveur distincte de chaque parc sera présentée comme un argument commercial incontournable sur son marché spécifique , poursuit-on.

Le Québec est un marché très spécial dont nous connaissons la spécificité. Nous nous engageons à honorer l'héritage de la famille Drouin, et non à changer l'essence de ce qui a été construit ici et adopté par tant de personnes dans l'est du Canada , assure le président-directeur général de Premier Parks, Kieran Burke.

Une décision difficile

Le Groupe Calypso Valcartier est une entreprise familiale de 3e génération fondée en 1963 par Adrien Drouin. L'entreprise explique que la famille Drouin a pris une décision difficile , mais se montre extrêmement confiante dans le leadership de la nouvelle direction et enthousiasmée par les nouvelles perspectives qui s'offrent maintenant .

Premier Parks récupère donc, notamment, le parc Calypso, le Village Vacances Valcartier, l’Hôtel Valcartier, le Bora Parc, l’Hôtel de Glace ou encore, le camping Valcartier.

Premier Parks possède, exploite et gère plusieurs parcs thématiques, des parcs aquatiques, des hébergements et des sites multi-usages aux États-Unis et au Canada, dont le parc aquatique Wet 'n' Wild, à Toronto.