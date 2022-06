Le port de Sydney veut attirer les clients locaux

Certains commerçants du terminal maritime du centre-ville de Sydney, au Cap-Breton, affirment que les plans de diversification des opérations commerciales semblent montrer les premiers signes de succès, mais les plans de la société pour un développement commercial plus poussé sont en attente, pour le moment.

La pandémie de COVID-19 a interrompu l’activité des bateaux de croisière pendant deux ans et la directrice générale du port, Marlene Usher, a déclaré que la perte de près de 70 % des revenus du terminal maritime a mis en évidence la dépendance aux revenus générés par le tourisme.

En conséquence, le port a fait venir un plus grand nombre d’entreprises et a prolongé les heures d’ouverture pour attirer les acheteurs locaux au pavillon Joan Harriss et à sa statue géante de violon.

Parmi les nouvelles entreprises figurent des magasins d’alimentation, un magasin d’art et un coiffeur spécialisé dans les produits de toilettage pour barbe fabriqués localement.

Les détaillants proposaient auparavant des produits destinés principalement aux touristes et aux croisiéristes et n’étaient ouverts que les jours de visite des navires de croisière, mais les nouvelles entreprises offrent quelque chose aux gens de la place et les magasins sont ouverts toute la semaine.

Le pavillon peut accueillir 18 entreprises et les locaux sont tous loués, a déclaré Madame Usher, mais tout le monde n’était pas satisfait de ces changements.

Ce faisant, nous avons perdu certains anciens locataires, parce que cela ne correspondait pas vraiment à ce qu’ils essayaient de fair , a déclaré Madame Usher. Ils essayaient juste de faire du marketing pour la croisière.

Rachel Colford, propriétaire de Fae Curio Artisanal Collective, affirme que la boutique n'est ouverte que depuis deux semaines environ et que le trafic de clients locaux dépasse les attentes. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Rachel Colford, l’une des trois propriétaires de Fae Curio Artisanal Collective, une boutique d’art et de curiosités qui a ouvert il y a environ deux semaines dans le foyer du pavillon, a déclaré que les affaires étaient étonnamment bonnes.

Oui, nous sommes tous très enthousiastes , a déclaré Madame Colford.

« C’était certainement un risque, mais j’ai l’impression que c’est payant. Cela a dépassé nos attentes jusqu’à présent. » — Une citation de Rachel Colford, co-propriétaire de Fea Curio Artisanal Collective

Johanna Edwards travaille chez Hippy Hemp, un magasin de vêtements et de bibelots situé derrière le phare dans le foyer du pavillon.

Johanna Edwards affirme que les affaires reprennent chez Hippy Hemp et que l'arrivée de nouveaux détaillants est bienvenue car elle donne au terminal maritime l'aspect d'un mini centre commercial. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Le magasin a ouvert ses portes bien avant la pandémie, et si les affaires étaient rares ces deux dernières années, elles reprennent de plus belle, selon Mme Edwards.

Des plans d’expansion

Le port prévoit créer un marché urbain couvert dans sa vaste salle Pittman Hall. Il souhaite également combler une partie de la crique, prolonger la promenade en bois qui la traverse et ajouter des boutiques à la promenade.

Mais ces plans sont en suspens, dans l’attente de l’investissement du propriétaire de la société portuaire — la municipalité régionale du Cap-Breton — et du redressement financier du port après la pandémie, a déclaré Mme Usher.

Entre-temps, le port espère attirer de nouveaux clients en organisant un événement intitulé Shop the Fiddle, samedi de midi à 17 h, avec des divertissements, des activités et des prix.

Avec les informations de Tom Ayers, CBC News.