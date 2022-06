Hausse du coût de la vie : êtes-vous de ceux qui recevront une aide financière au N.-B.?

1. Qui recevra cet argent?

Ce ne sont que les personnes, les aînés et les familles à faible revenu qui recevront un paiement. Ce versement sera de 225 $ par personne, ou 450 $ par famille, en un seul versement.

Les personnes considérées à faible revenu sont celles qui reçoivent déjà des prestations du ministère du Développement social pour l'aide au revenu ou l'aide au logement. Les aînés à faible revenu recevront aussi cette aide financière.

2. Comment recevoir le paiement?

Les prestataires du ministère du Développement social n’ont pas à remplir de formulaire ou à téléphoner au ministère.

Ils recevront automatiquement leur versement, car le ministère a déjà les coordonnées de ceux qui sont admissibles à cette aide financière.

3. Quand ce paiement sera-t-il disponible?

Les prestataires peuvent s’attendre à recevoir leur versement d’ici la fin du mois de juin.

4. Je travaille au salaire minimum, vais-je recevoir cet argent?

Non. La prestation d'urgence pour le carburant et la nourriture annoncée mercredi sera versée uniquement aux prestataires de l'aide sociale et de l'aide au logement.

Le ministère du Développement social précise que d’autres programmes d’aide pourraient répondre aux besoins de familles qui ne sont pas actuellement clients du ministère et leur suggère de communiquer avec lui par téléphone.

5. Y aura-t-il un rabais sur l'essence?

Non, aucune mesure n'est prévue par la province pour offrir un rabais à la pompe.

Au Canada, deux provinces ont prévu des rabais directement à la pompe, soit l'Alberta et Terre-Neuve-et-Labrador.

