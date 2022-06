Le prix du carburant et l’inflation forcent les compagnies de camionnage à s’adapter

La hausse fulgurante mondiale des prix du carburant a des effets bien réels sur les compagnies de camionnage en Ontario, qui doivent s’ajuster alors que ces phénomènes s’amplifient au rythme des changements de prix et de l’inflation.

Pour Hince Transport une compagnie de camionnage située à Hearst, les derniers mois ont été très instables.

C'est en raison des nombreux enjeux qui ont tour à tour touché le milieu du camionnage, tels des problèmes de chaîne d’approvisionnement, le prix de l’essence, la pénurie de main-d’œuvre et de l’inflation.

Selon Gino Hince, le propriétaire de la compagnie, les soubresauts dans le domaine le forcent à gérer son entreprise différemment depuis décembre.

On est rendus qu’on doit négocier quasiment toutes les semaines , indique M. Hince.

En plus des frais de carburant qui ne cessent d’augmenter et qui finissent par se retrouver sur la facture du client, l’inflation et les retards dans la chaîne d’approvisionnement font en sorte que le client se retrouve souvent avec une mauvaise surprise au moment de l’expédition du produit.

Il y a des clients qui me demandent pourquoi ils devraient payer autant pour un produit qu’ils ont commandé il y a des mois et dont le prix a augmenté , explique-t-il.

On est rendus à des hausses de surcharges de carburant de 60-75 % par endroit , ajoute-t-il.

« Au final, c’est toujours le client qui finit par absorber la facture » — Une citation de Gino Hince, Hince Transport

Selon lui, les déboires liés aux hausses de prix se sont accélérés au cours des dernières semaines.

Ça commence à se voir depuis deux ou trois semaines, nos clients ont commencé à réduire leurs commandes, il y a beaucoup d’entreprises qui ne vont pas tenir un gros inventaire au cours des prochaines semaines , explique-t-il.

Cette incertitude qu’il constate dans le domaine fait en sorte que l’entrepreneur est inquiet pour la progression de son entreprise pour la prochaine année.

Il va falloir que l’on conserve notre petit coussin qu’il nous reste , ajoute-t-il.

De meilleurs salaires pour conserver le personnel

Pour la compagnie Martin Roy Transport ( MRT ), qui a plusieurs bureaux dans le Nord de l’Ontario, les pressions qui se font sentir sur l’industrie n’ont pas encore eu d’effets délétères sur leurs opérations.

Selon Johanne Valence, responsable des relations avec les médias pour la compagnie, le transporteur n’a pas encore vu ses relations avec ses clients changées par la hausse des prix de l’essence.

Nous chargeons les hausses de prix du carburant à nos clients, qui le chargent à leur tour à leurs clients , indique-t-elle.

« Pour nos clients, l’important c’est d’avoir leurs produits à temps, ils comprennent que c’est une situation globale » — Une citation de Johanne Valence, responsable des relations avec les médias, Martin Roy Transport

En ce qui concerne l’inflation, Mme Valence affirme que sa compagnie compte sur de meilleurs salaires pour s’assurer de conserver et recruter de la main-d'œuvre.

La compagnie a annoncé le 25 mai une augmentation d’en moyenne 17 % du salaire de ses conducteurs de camion.

Cette majoration salariale permet à MRT de maintenir et ainsi de devenir la destination de choix pour le chercheur d’emplois , a indiqué le propriétaire Martin Roy dans un communiqué de presse.

Mme Valence ne croit pas que la situation économique du moment va restreindre la croissance de MRT .