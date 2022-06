COVID longue : des professionnels de la santé manitobains veulent plus de soutien

Des chercheurs et des professionnels de la santé manitobains travaillent à traiter et comprendre la COVID longue.

Il y a plus d’un an, Lisa Tarko a été hospitalisée à cause de la COVID-19 pour près d’un mois. La Manitobaine de 64 ans ressent encore les effets du virus à ce jour.

C’est vraiment difficile , confie Mme Tarko, qui avait déjà recours à une bouteille d’oxygène avant la pandémie à cause de son asthme grave et de symptômes de bronchopneumopathie chronique obstructive.

Lisa Tarko utilise désormais sa marchette lorsqu'elle se déplace dans sa résidence, alors qu'elle n'en avait besoin que pour se promener à l'extérieur, avant son infection.

Elle vit avec des maux de tête, de la fatigue et du brouillard cérébral. Ce sont des symptômes de la COVID longue répertoriés par l’Organisation mondiale de la Santé.

« Je ne peux plus prendre de décision rapidement. Mes pensées sont au ralenti. C’est à cause de la COVID. Je suis fatiguée tout le temps. » — Une citation de Lisa Tarko

Selon un porte-parole de Soins communs, la province ne suit pas le nombre de personnes qui vivent avec la COVID longue, comme Mme Tarko.

Pourtant, selon le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis, un adulte sur cinq âgé de 18 à 64 ans et ayant eu la COVID-19 vit avec une conséquence à long terme pouvant être associée à son infection.

Le médecin et chercheur à l’Université du Manitoba, Alan Katz, fait partie d’une équipe qui utilise les données de santé publique pour déterminer si les personnes qui ont reçu un résultat de test positif pour la COVID-19 ont par la suite été traitées pour des symptômes associés à la COVID longue.

Il y a plusieurs facteurs que nous devons comprendre si nous voulons planifier et aider ces gens qui vivent probablement déjà avec des symptômes assez graves , affirme le Dr Katz. Il espère pouvoir publier des résultats à l’automne.

Le médecin ajoute que durant la pandémie, l’attention était concentrée sur les lits d’hôpital disponibles et la demande en soins d’urgence, qu’il estime importants. Toutefois, il croit qu’il est nécessaire de reconnaître que les personnes qui vivent avec la COVID longue ont besoin de soins et que cela demande une meilleure préparation.

Plus de soutien pour la COVID longue

D’après Soins communs, les patients manitobains qui présentent des symptômes de la COVID longue sont recommandés à des spécialistes par des fournisseurs de soins primaires.

À l’hôpital Miserecordia à Winnipeg, les patients vivant avec la COVID longue sont traités via le programme de réadaptation pulmonaire Easy Street.

Plusieurs de nos clients viennent nous voir parce qu’ils ont dû arrêter de travailler, d’aller à l’école ou que leur vie parentale est touchée , explique l’ergothérapeute Esther Hawn.

Mme Hawn travaille avec plusieurs patients qui vivent avec de la fatigue importante, un brouillard cérébral ou des effets cognitifs après avoir été infectés par la COVID-19. Elle estime qu’environ 50 % de ses patients sont maintenant des cas de COVID longue.

« Le système travaille très fort pour garder le rythme, mais la demande a excédé toutes les attentes, donc plus de soutien pour la réadaptation pour la COVID longue serait le bienvenu. » — Une citation de Esther Hawn, ergothérapeute au programme de réadaptation Easy Street

L’ergothérapeute dit qu’elle voudrait mieux comprendre l'impact de la COVID longue sur la vie des patients et espère que ceux et celles qui ont des symptômes iront chercher des soins.

Avec les informations de Alana Cole