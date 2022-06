Matin mouvementé pour les policiers à Sherbrooke

Vers 6 h 30, un citoyen a téléphoné les policiers pour les prévenir qu'un accident venait de se produire sur la rue du Verger dans l'est de Sherbrooke et que le conducteur de la voiture s'apprêtait à quitter les lieux.

Arrivés sur place, les patrouilleurs ont activé les gyrophares pour procéder à l’interception du véhicule. Le conducteur a refusé de s’immobiliser et a accéléré sur la rue du Conseil. Il a perdu finalement le contrôle de son véhicule et a terminé sa course sur la 14e Avenue Sud , explique le porte-parole du Service de police de Sherbrooke, Benoît Pellerin.

Le conducteur est alors sorti de sa voiture et a pris la fuite à pied. Il a finalement été maîtrisé derrière une résidence du secteur , ajoute Benoît Pellerin.

Le conducteur de 26 ans, qui est bien connu des milieux policiers, a été transporté à l'hôpital pour soigner des blessures mineures. On procédera également à un prélèvement sanguin.

Le suspect comparaîtra au palais de justice de Sherbrooke au cours de la journée. Il devrait faire face à des accusations de conduite dangereuse, de conduite avec les facultés affaiblies, de délit de fuite, d'entrave au travail des policiers et de ne pas avoir respecté ses conditions de remise en liberté.