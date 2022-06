Des problèmes techniques pendant l’examen se sont ajoutés aux lacunes d’apprentissage que la pandémie a aggravées, ce qui a causé un stress indu aux élèves, justifie-t-elle.

C'est un gâchis, c'est un gâchis total , constate sans ambages Danielle Fletcher, qui enseigne à une classe divisée de 2e et 3e année à l'école publique de Harrisfield.

Les examens de l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation ( OQRE ) évaluent la lecture, les mathématiques et l'écriture en 3e, 6e, 9e et 10e années.

Ces tests ont été suspendus ces deux dernières années en raison des confinements durant la pandémie. Ils ont été rétablis pour l’année scolaire en cours qui n'a été affectée que par une seule fermeture de deux semaines, du 3 au 19 janvier.

Délais repoussés

Cette année également, les épreuves se sont déroulées en format en ligne entièrement numérique mais des problèmes techniques sont survenus jeudi.

Selon Mme Fletcher, les écrans de ses élèves se sont figés au milieu des tests, ce qui a parfois entraîné la perte totale de longues réponses écrites.

L’enseignante constate aussi que beaucoup de ses élèves de troisième année doivent encore rattraper le retard qu’ils ont accumulé après avoir manqué des semaines d'école l'année dernière.

« Pour moi, les mettre dans cette situation, c'est faire preuve d'un mépris total pour leur santé mentale, car vous les préparez à l'échec. » — Une citation de Danielle Fletcher, enseignante à l'école publique de Harrisfield

Un porte-parole du conseil scolaire Thames Valley à London précise toutefois que les problèmes techniques n’ont concerné que les examens passés jeudi et qu’ils ont été résolus depuis.

Afin de compenser les difficultés éprouvées, la date limite de jeudi pour remettre les tests a été repoussée au 23 juin, explique le porte-parole.

L’initiative ne satisfait toutefois pas Craig Smith, président de la section locale de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario ( FEEO ) à Thames Valley, qui représente les enseignants de l'élémentaire.

M. Smith explique que son syndicat a demandé en février au ministre de l'Éducation de ne pas faire passer de test de l' OQRE aux élèves pour une troisième année consécutive.

La semaine dernière, la Fédération des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario, qui s'oppose depuis longtemps aux tests de l' OQRE , a publié une déclaration dans laquelle elle s'inquiète des effets négatifs des tests sur la santé mentale des élèves.