Le Théâtre Bic propose au public de méditer sur la beauté

Dans le cadre de ce projet, le public sera invité à déambuler dans les Jardins de Métis en écoutant un texte de François Cheng interprété par la comédienne Marie-Thérèse Fortin, sous forme de balado.

C'est un texte qui réfléchit sur la beauté, sur la beauté en opposition avec tout ce qu'on voit, les catastrophes naturelles, les guerres, la misère, mais aussi pour sa qualité intrinsèque, pourquoi on trouve les choses belles, pourquoi la beauté existe, comment elle existe... , a expliqué la directrice de la programmation du Théâtre du Bic, Stéphanie Thériault, en entrevue à Info-réveil.

L'idée de ce parcours théâtral déambulatoire imaginé par le metteur en scène Eudore Belzile est née pendant la pandémie.

« Même si les gens vivent l'expérience avec un audioguide, seuls avec eux-mêmes [...] on avait quand même envie qu'il y ait un contact avec le réel, avec le vrai, avec les gens qui sont autour, qui vivent quelque chose ensemble, en même temps. » — Une citation de Stéphanie Thériault, directrice de la programmation

En plus de ce projet, le Théâtre du Bic propose au public de monter à bord d'un autobus théâtral, pendant le mois d'août. La compagnie Ubus Théâtre, qui fait du théâtre de marionnettes à bord d'un bus, s'arrêtera au Bic quelques semaines pour présenter Le périple, qui relate l'histoire d’un vieil homme et d’un grain de sable en faisant voyager le public du Québec au Liban, en passant par l’Égypte et l’Italie.

On est dans un autobus qui ne bougera pas, mais on va voyager à travers le monde! , a expliqué Stéphanie Thériault.

La chorégraphe Rodnie Désir sera également dans la région cet été et ira à la rencontre des gens d'ici pour recueillir leurs témoignages et s'en inspirer pour créer son prochain spectacle Tè Bic, qui sera présenté à l'hiver 2023. Elle travaillera notamment avec le musicien Tom Jacques.