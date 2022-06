8,7 M$ pour doubler le département de santé du Centre de formation Rimouski-Neigette

Les efforts de Québec se poursuivent pour contrer la pénurie de main-d'œuvre en santé. Le gouvernement vient d'octroyer 8,7 millions de dollars au Centre de formation professionnelle (CFP) Rimouski-Neigette dans le but de rénover son département d'enseignement des métiers de la santé et d'en doubler la superficie.

Chaque année, une soixantaine d'infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires sont formés dans ce département, qui a actuellement une superficie de 700 m2. Son agrandissement permettra d'en accueillir davantage, espère le directeur adjoint du centre, Jérôme Gagné.

Ça va permettre d'avoir un deuxième laboratoire à l'intérieur, plus de place pour interagir à deux groupes en même temps , explique-t-il.

Un second laboratoire sera construit pour permettre aux élèves de mettre en pratique leurs apprentissages (archives). Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Depuis la création de formations accélérées pour pallier la pénurie de main-d'œuvre en santé, quatre cohortes d'une quinzaine d'élèves ont été formées au CFP Rimouski-Neigette. Ces formations accélérées sont assorties de bourses de 20 000 $ et d'une garantie d'emploi d'une durée de 2 ans au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent.

Une cinquième cohorte destinée aux futures infirmières auxiliaires verra le jour en août. Le programme, pour lequel les inscriptions se poursuivent, pourra accueillir jusqu'à 22 personnes.

« Ce qu'on veut, c'est avoir le plus rapidement possible des gens dans le réseau. C'est notre mission présentement de faire cet enseignement-là en concentré. » — Une citation de Jérôme Gagné, directeur adjoint du CFP Rimouski-Neigette

Cependant, le CFP manque déjà d'espace. Un laboratoire temporaire a déjà été aménagé dans un autre département afin de pouvoir poursuivre les formations en santé. L'agrandissement du département était donc nécessaire, explique M. Gagné.

L'objectif, c'est vraiment de se marier à ce qui se passe actuellement dans les centres hospitaliers et CHSLD. Le laboratoire sera rajeuni beaucoup. Avec les années, ça a évolué. [...]Lorsqu'on est en formation préparatoire avec les élèves, l'intérêt c'est d'être le plus possible proche de la réalité, de ce qui se passe dans le milieu , dit-il.

Québec octroie 8,7 M$ au Centre de formation professionnelle Rimouski-Neigette pour agrandir ses locaux. Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Des appels d'offres pour concevoir le nouveau bâtiment seront lancés au cours des prochaines semaines, tandis que les appels d'offres pour la construction du bâtiment seront publiés cet automne. Les travaux devraient s'amorcer au printemps 2023.

Si tout va bien, printemps 2024, on devrait avoir un bâtiment neuf , espère le directeur adjoint de l'établissement.

En attendant, le centre de formation professionnelle devra faire preuve de créativité pour donner ses formations en utilisant l'espace disponible. Parmi les options envisagées, le centre pourrait offrir des cours de soir ou de fin de semaine pour utiliser au maximum ses installations, ou encore établir des partenariats avec divers milieux de soins dans lesquels ses élèves pourront aller parfaire leur formation.