Des spectacles à l’église Saint-Sacrement pendant la fermeture de la salle J.-A.-Thompson

Un texte de Coralie Laplante

Du côté de la Maison Carpe Diem, l’organisme qui a fait l’acquisition de l’église en 2020, on nous dit que Culture Trois-Rivières a été consulté pour savoir comment l’église pourrait être aménagée pour être en mesure de recevoir des spectacles entre ses murs.

La directrice de Carpe Diem, Nicole Poirier, tenait par contre à souligner que la présentation de spectacles ne serait qu’un aspect parmi la nouvelle vocation de l’église, sur laquelle l’organisme travaille.

Carpe Diem a déposé une demande de financement et attend toujours une réponse. Les travaux seront déterminés plus précisément en fonction du budget accordé. L’organisme souhaite que l’église devienne un lieu ouvert à la communauté qui offre des services de proximité, dont l’accès à l’art et la culture.

La Ville de Trois-Rivières prévoit que les plans et devis des rénovations de la salle J.-Antonio-Thompson soient déposés à l’hiver 2023. Les travaux devraient s’amorcer en 2024 et s’achever en 2026.

Les gouvernements du Canada et du Québec ont accordé un financement de 36,6 millions $ pour rénover la salle. De cette somme, 16 millions $ sont investis par la Ville de Trois-Rivières.