Les électeurs appelés aux urnes à Ottawa et dans l’est ontarien

Les Ontariens en âge de voter sont attendus aux urnes.

La liste électorale comporte 10 752 406 noms cette année, selon Élections Ontario. Toutes ces personnes sont attendues dans l'un des 7000 bureaux de vote répartis à travers la province.

Ceux-ci fermeront à 21 h, jeudi soir.

Élections Ontario conseille aux citoyens de vérifier l'emplacement du bureau de vote qui leur a été assigné en saisissant leur code postal dans le Service d'information aux électeurs à l’adresse elections.on.ca  (Nouvelle fenêtre) , en téléchargeant l'application Élections Ontario ou en consultant leur carte d'information de l'électeur.

L'agence rappelle également aux électeurs qu'il leur faut présenter leur carte d'information de l'électeur qui a été envoyée par la poste et une pièce d'identité comprenant le nom complet. Sans la carte d'information, il leur faudra se prémunir d'une pièce d'identité indiquant à la fois le nom et l'adresse.

Toujours selon Élections Ontario, plus de 55 000 travailleurs électoraux seront en poste à travers la province.

Un peu plus d'un million d'Ontariens ont déjà voté par anticipation, soit 9,92 % des électeurs admissibles.

Émission spéciale

Pour suivre tous les résultats des élections 2022 en Ontario, Radio-Canada vous propose une émission spéciale, jeudi soir, qui sera diffusée à compter de 20 h 30. Retrouvez Mathieu Nadon et son équipe de journalistes de partout en Ontario sur RDI, ICI Télé en Ontario et ICI Première en Ontario et en direct sur nos pages Facebook en plus de celle de Radio-Canada Information.