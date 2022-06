Préparation aux inondations : une première facture de 125 000 $ pour Gatineau

Pour une troisième fois en six ans, Gatineau a dû se préparer à d’éventuelles inondations à cause du niveau des eaux des rivières, il y a un peu plus d’une semaine. La température plus élevée et la fonte élevée de la neige dans le nord du bassin versant ont considérablement augmenté le niveau des eaux.

Pour répondre à cette possibilité, la Municipalité a dû distribuer des sacs de sable et mettre à la disposition des citoyens des sites de sable en vrac.

La facture s'élève jusqu'ici à 125 000 dollars et couvre notamment l'achat de 200 000 sacs de sable.

Au comité exécutif - comme c'est la procédure habituelle - la mairesse, dans un cas d’urgence, peut autoriser des dépenses de plus de 100 000 dollars. Ça a été fait, la semaine dernière, dans le cadre des inondations, parce qu’on a procédé à l'achat de 200 000 sacs de sable supplémentaires , a expliqué la mairesse de Gatineau, France Bélisle, en point de presse, mercredi.

La mairesse de Gatineau France Bélisle, lors d'une conférence de presse sur la situation des inondations, à Gatineau, la semaine dernière (archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Gatineau a aussi offert ses sacs de sable à la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau qui n'en a pas eu besoin. La Ville les gardera entreposés pour l'avenir.

La situation s’est finalement améliorée en fin de semaine dernière. Lundi, la Ville avait indiqué, dans un communiqué de presse, que les résidents pouvaient démanteler leurs digues et déposer leurs sacs de sable en bordure de rue, étalés en longueur, afin de permettre la libre circulation des véhicules d'urgences . Des collectes de ramassage sont prévues jeudi et la semaine prochaine, le 9 juin.

D'autres coûts à prévoir?

Même si la ville a évité le pire, le centre des mesures d'urgence demeure en fonction pour surveiller la décrue et les équipes de la Ville surveillent toujours l'évolution de la situation.

D'autres dépenses pourraient donc s'ajouter pour la Ville qui entend faire des réclamations auprès du gouvernement.

L'équipe des mesures d’urgence est encore en mesure d’urgence, même si on est en mode surveillance, parce qu’on regarde la décrue. Donc, il y a encore des rencontres qui se déroulent cette semaine et là, au cours des prochaines semaines, on va comptabiliser la location de bateau, par exemple, qu'on a fait parce qu’on avait loué des bateaux pour être sur la rivière au besoin, on avait loué aussi, par exemple, des pompes qu’on avait mises à des endroits stratégiques... Donc, on va compiler l’ensemble des dépenses. Et puis, le gouvernement du Québec a un fonds d’urgence. Alors ces dépenses-là, on va voir les réclamations qu'on peut faire auprès du gouvernement du Québec , a indiqué Mme Bélisle.

Les résidents peuvent aussi prétendre à un remboursement, a-t-elle précisé.

C'est la même chose pour les citoyens qui étaient dans les zones touchées notamment de Pointe -Gatineau. S’il y a des citoyens qui ont acheté du bois ou qui ont fait aussi des dépenses, ils peuvent garder leurs factures et faire des réclamations via ce fonds [du gouvernement du Québec].

Rappelons que Gatineau a été frappée par d’importantes inondations en 2017 et en 2019.

Avec les informations de Nathalie Tremblay