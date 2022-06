L’ancien chef de la police d’Ottawa comparaît jeudi devant un comité parlementaire

M. Sloly comparaîtra comme témoin devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, qui examine la possibilité d'agrandir la Cité parlementaire afin que le service de sécurité fédérale prenne le contrôle d'une portion des rues Wellington et Sparks, à Ottawa, et de la rue Laurier, à Gatineau, en plus de la zone actuellement couverte.

C'est la manifestation de l'hiver dernier qui a ravivé la question de savoir quel corps policier devrait être responsable de la zone autour de la colline du Parlement, dans la capitale du Canada.

L'ancien chef du SPO a reçu de nombreuses critiques après que des camions et des manifestants se soient retranchés le long de la rue Wellington, y compris dans la zone située juste en face de l'édifice du Centre, en janvier dernier.

Six jours après le début de la manifestation, l'ancien chef de la police a également déclaré au conseil municipal qu'il n'y aurait peut-être pas de solution policière pour mettre fin à l'occupation des rues du centre-ville, qui a finalement duré plus de trois semaines.

Quelques jours plus tard, ce dernier a demandé à 1800 agents supplémentaires d'autres juridictions de venir aider le SPO .

Une question de juridiction

Alors que M. Sloly comparaissait devant le conseil municipal, les médias et le public, Catherine McKenney, qui représente un des quartiers du centre-ville d'Ottawa et qui envisage de briguer la mairie, a demandé à la GRC de remplacer la police d'Ottawa, au tout début du mois de février.

Catherine McKenney voulait que le SPO se concentre plutôt sur ce qui touchait directement les résidents, soit le bruit et le harcèlement, notamment dans les quartiers résidentiels.

Catherine McKenney a également obtenu l'appui du conseil pour une motion demandant à la GRC d'assumer la responsabilité de la sécurité publique de la colline du Parlement, ainsi que des rues Wellington et Sparks.

Radio-Canada a récemment obtenu, via une demande d'accès à l'information, un courriel que M. Sloly a envoyé au maire Jim Watson et à la conseillère municipale Diane Deans – qui présidait à l'époque la Commission de services policiers d'Ottawa et qui envisage également d'être candidate à la mairie – un jour après que la motion ait été proposée.

Dans le courriel, M. Sloly a réaffirmé le point de vue de la police selon lequel la requête de la Catherine McKenney dépassait les limites de son autorité en demandant à la GRC de prendre le relais.

Steve Bell, le successeur de M. Sloly à la tête du SPO , a également déclaré au conseil municipal que seule la Ville d'Ottawa avait l'obligation légale de surveiller la zone.

L'élargissement de la Cité parlementaire fait actuellement l'objet de discussions. M. Bell et Catherine McKenney ont déjà comparu devant le comité parlementaire au cours des deux dernières semaines.

M. Sloly doit comparaître en fin de matinée, jeudi, à titre personnel, juste après l'ancien chef de la police d'Ottawa devenu sénateur, Vern White.