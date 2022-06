« On ne sait pas ce qui va se passer demain »

Nous sommes devant un champ de colza, dont la fleur a inspiré le jaune du drapeau ukrainien. Le soleil est chaud, le ciel bleu, la campagne silencieuse. La guerre semble si loin.

Pourtant, soldats russes et ukrainiens se battent sur des terres situées à seulement quelques dizaines de kilomètres d’ici. Des terres qui, en temps de paix, sont parfois des champs cultivés.

Ces terres fertiles du sud de l’Ukraine expliquent pourquoi le pays est considéré comme l’un des greniers de la planète. Autour de nous, des cultures de blé, de maïs, de tournesol et de colza.

Pas le temps de penser à la guerre , explique Vasyl Gurim, une casquette vissée sur la tête. Il y a des récoltes à faire. Et tous ces problèmes complexes à régler. Des casse-têtes générés par l’invasion russe.

La guerre est venue complexifier une occupation déjà difficile. Ceux qui n’ont pas de réserves de carburants, d’engrais et d’herbicides doivent composer avec des pénuries et des prix plus élevés. Les semences en souffrent.

L’entretien de l’équipement mécanique est aussi plus compliqué. Les pièces de rechange se font plus rares et plus coûteuses. Difficile de se faire livrer du matériel spécialisé dans un pays en guerre.

Mais le plus pressant, c’est de trouver des endroits pour entreposer les récoltes. Les silos à grains sont tous pleins , rappelle Vasyl. Des tonnes de céréales risquent d’y pourrir, bloquées, interdites de passage sur la mer Noire.

La solution de Vasyl est imparfaite. Il a commandé d’immenses sacs de plastique blanc. De longs tuyaux, en fait, qui seront remplis de grains à l’aide de lourdes machines.

Cela permettra d’entreposer une petite partie des récoltes et de les protéger d’éventuelles frappes russes contre les entrepôts de céréales.

C’est juste du bla-bla-bla

« Chaque jour, des obus tombent dans les champs », confie Serhiy Kasianov, responsable du groupe KSG Agro Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

Loin des champs, le patron de Vasyl jongle avec une tout autre série de casse-têtes. Une partie des terres du groupe KSG Agro sont situées très près des zones de combat.

Ces terres arables sont collées sur la région de Kherson, saisie par les Russes en mars et théâtre de contre-offensives ukrainiennes depuis peu. Chaque jour, des obus tombent dans les champs , révèle Serhiy Kasianov, responsable du groupe KSG Agro.

Si vous y allez, vous pouvez vous retrouver sous les bombes. Il y a des zones inaccessibles parce qu’elles sont minées. C’est un gros problème, mais nous cultivons partout où notre armée nous le permet.

Ce qui préoccupe aussi Serhiy ces jours-ci, ce sont les difficultés à vendre ses céréales en dehors de l’Ukraine. Les ports sont fermés, personne à l’extérieur du pays ne peut acheter mes grains.

Les trains ne permettent d’exporter vers l’Europe qu’une fraction de la production ukrainienne. Les rails ne sont pas tout à fait de la même taille entre l’Ukraine et le reste de l’Europe, ce qui impose des délais à la frontière.

Les camions, eux, peuvent transporter les matières les plus lourdes, comme l'huile de tournesol. Mais les délais pour franchir la frontière avec un chargement ont triplé. Les chauffeurs sont difficiles à trouver.

Les coûts de production ont doublé, mais les céréales ne se vendent qu’à la moitié du prix habituel. Une mauvaise situation financière, doublée d’un problème logistique très difficile à résoudre .

L’Europe a promis de trouver des solutions à ces problèmes logistiques. C’est une question économique et sécuritaire pour le Vieux Continent.

Pour le moment, ce n’est que du bla-bla-bla , lance Serhiy, excédé. À ses yeux, l’Europe ne fait pas assez pour aider à l'exportation des productions ukrainiennes.

Collaborer avec l’occupant russe?

La guerre est venue complexifier une occupation déjà difficile en Ukraine. Les agriculteurs qui n’ont pas de réserves de carburants, d’engrais et d’herbicides doivent composer avec des pénuries et des prix plus élevés. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

Les problèmes sont tout autres pour les producteurs dont les terres se situent de l’autre côté de la ligne de front, dans la région sous contrôle russe.

On ne sait pas ce qui va se passer demain , admet Tatiana. C’est un nom d’emprunt choisi pour protéger la quinzaine d’employés de sa ferme qui doivent travailler sous le regard des soldats russes.

Tatiana est en sûreté sur le territoire ukrainien, mais demeure en contact avec des employés et des proches restés dans la région de Kherson.

En fin de semaine dernière, écrit-elle dans un récent message, les orcs (une insulte ukrainienne aux soldats russes inspirée du Seigneur des Anneaux) ont questionné certains fermiers et ont saisi des machines agricoles. D’autres ont été forcés de payer des pots-de-vin.

Ses affirmations ne peuvent être vérifiées de manière indépendante. Cependant, de nombreux témoignages différents vont dans le même sens que ce qu’avance Tatiana.

Les couvre-feux et les nombreux contrôles d’identité entraveraient beaucoup le travail agricole. Il serait devenu impossible d’aller travailler très tôt sur les terres éloignées.

Aux points de contrôle, explique Tatiana, les soldats vérifient l’équipement, l’identité et le contenu du téléphone de nos employés. Ça peut prendre jusqu’à cinq jours pour accomplir une tâche qui se fait normalement en une seule journée.

Les carburants et les engrais viendraient de Crimée, aussi sous contrôle russe. Ceux qui n'ont pas eu le temps de faire leurs réserves doivent commercer avec les Russes.

Les prix sont bas , admet Tatiana, avant d’ajouter qu’un fermier qui se ravitaille ainsi est parfois accusé de collaborer avec l’ennemi.

Et puis, il y a cette grande inconnue : les agriculteurs pourront-ils profiter du fruit de leur labeur? Les seuls débouchés, pour l’instant, sont sur le marché russe… aux prix dictés par la Russie.

Normalement, la tonne de graines de tournesol se vend environ 1000 dollars canadiens, mais ces jours-ci, les Russes offrent trois fois moins. Ce n’est pas beaucoup, mais c’est mieux que s’ils venaient armés pour tout voler.

Aux yeux de Tatiana, il n’est pas question de cesser le travail sur les terres familiales. C’est notre façon de montrer aux gens qui sont restés [dans la région de Kherson] que nous sommes à leur côté.

Cultiver comme forme de résistance, cultiver en appui à ses compatriotes. Une forme d’espoir que l’armée ukrainienne chasse l’envahisseur russe de ces terres et ces champs.