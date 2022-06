Sarnia en quête d’une nouvelle réputation

Alors qu’une importante partie du pétrole utilisé en Ontario et au Québec est raffinée à Sarnia, certains résidents de cette localité du Sud-Ouest de l’Ontario ont le sentiment que leur ville n’est pas appréciée à sa juste valeur.

Samantha Dira-Van Den Branden est née et a grandi à Sarnia. Ses deux grands-pères ont travaillé dans ce qu’on appelle à Sarnia la vallée chimique, un secteur de la ville où l'on retrouve plusieurs grandes raffineries.

Dans la famille de Mme Dira-Van Den Branden, on a du respect pour les hydrocarbures et pour ce qu’ils ont apporté à la ville au fil des années.

Des gens de l’Alberta, d’autres endroits du Canada, de Toronto viennent ici pour le travail , explique-t-elle.

« Ce sont des emplois bien payés. [...] qui soutiennent l’économie locale. » — Une citation de Samantha Dira-Van Den Branden, résidente de Sarnia

Chargement de l’image Samantha Dira-Van Den Branden apprécie les emplois bien payés qu'apportent l'industrie pétrochimique à Sarnia. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Et si elle se dit consciente des répercussions de l’industrie pétrochimique sur la région et des récriminations de la Première Nation Aamjiwnaang qui déplore les effets que les raffineries ont sur elle, Samantha Dira-Van Den Branden voit surtout que l’industrie pétrochimique et les investissements qu’elle engendre sont d’ordinaire synonymes de nouveaux emplois.

Une ville dédaignée

Un avis que partage Cale Moore. Cet autre résident de Sarnia comprend parfaitement le nécessaire équilibre à trouver entre les enjeux climatiques et les emplois bien rémunérés.

Chargement de l’image À Sarnia, des milliers d'emplois dépendent directement et indirectement de l'industrie pétrochimique. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

L’impact, les emplois, les ressources, ce que nous offrons au reste du pays, [...] si vous regardez les choses du point de vue de l’emploi, et aussi tout ce que nous produisons , indique-t-il.

« Je ne pense pas que les niveaux de pollution sont ce qu’il y a d’idéal, mais je sais que les choses se sont améliorées comparées à ce qu’elles étaient il y a 15 ans, 30 ans ou 40 ans. » — Une citation de Caleb Moore, résident de Sarnia.

M. Moore pense que les choses ne peuvent aller qu’en s’améliorant, considérant les nouveaux investissements qui sont faits dans la ville.

Nous avons de nouvelles usines qui ont ouvert, qui sont biochimiques, nous avons des usines qui cherchent des moyens alternatifs [moins polluants] de continuer à produire ce qu’elles produisent déjà à base du pétrole. [...] Je pense que nous sommes sur la bonne voie , précise-t-il.

Chargement de l’image Caleb Moore pense que Sarnia offre beaucoup à l'Ontario et au-delà. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Le maire de Sarnia, Mike Bradley, abonde dans le même sens, déplorant même ce qu’il considère comme du dédain pour sa ville, alors que Sarnia est déjà en tête de peloton au Canada pour le soutien aux nouvelles industries.

Il n’y a pas beaucoup de respect pour l’industrie des combustibles fossiles et il nous faut changer cela parce que l’industrie des combustibles fossiles est le futur de la bio-industrie et de l’économie alternative verte, et donc c’est une priorité , explique-t-il.

« Nous sommes le seul endroit de l’Ontario qui peut se vanter d'avoir une économie d'hydrogène en ce moment. Nous avons la plus grande usine d’éthanol du Canada, nous avons le plus grand champ de panneaux solaires. » — Une citation de Mike Bradley, maire de Sarnia

M. Bradley pense que nombre de personnes à l’extérieur de Sarnia n’associent la ville qu’à ce que l’industrie pétrochimique peut avoir de négatif, mais promet que son équipe et lui vont continuer à marteler que l’industrie des combustibles fossiles et la nouvelle économie vont main dans la main .

Une industrie en transformation

Pour Matthew Slotwinski, agent principal de développement économique au sein du Sarnia-Lambton Economic Partnership, un organisme dont l'objectif est notamment d’attirer des investissements et des entreprises dans la région, on assiste à un réel changement au sein de l’industrie chimique à Sarnia.

L’industrie pétrochimique locale est réellement en train d’essayer d’identifier les moyens de devenir plus verte, pour produire moins de carbone et être plus durable , explique-t-il.

« En ce moment, des efforts considérables sont effectués pour tenter d’attirer ces entreprises à faible teneur en carbone qui peuvent s’intégrer dans la chaîne de valeur de notre industrie de base. » — Une citation de Matthew Slotwinski, agent principal de développement économique

Chargement de l’image Matthew Slotwinski croit que Sarnia est en train de réussir la transformation d'une importante partie de son secteur industriel. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Selon Matthew Slotwinski, la présence dans la région d’une importante industrie agricole donne un avantage considérable à Sarnia pour ce qui est des technologies du futur.

Traditionnellement, l’industrie pétrochimique est notre principale industrie. Les choses ont été ainsi pendant un siècle. Puisque l’industrie agricole est notre seconde plus grande industrie, nous avons une abondance de déchets, de biomasse ou de matériaux inutilisables à d'autres fins qui peuvent être transformés en matières premières , explique-t-il.

Pour Katherine Albion, directrice du Western Sarnia-Lambton Research Park, un centre d'innovation associé à l’Université Western, Sarnia est déjà entrée dans l’industrie du futur.

Créé en 2003, l’organisme qu’elle dirige est, selon sa présentation officielle un incubateur de technologies propres, axé sur la biotechnologie industrielle à grande échelle .

Chargement de l’image Katherine Albion se dit fière des innovations qui sont réalisées avec le concours de son organisme. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Il accueille en ce moment une cinquantaine d'entreprises, explique Mme Albion, pour qui la dépendance de l’économie de Sarnia aux hydrocarbures n’est pas une fatalité.

Un certain nombre sont spécialisées dans les technologies et opèrent dans le domaine de la chimie verte. Notre objectif principal est la commercialisation de technologies durables et innovantes pour la diversification économique de Sarnia-Lambton , indique-t-elle.

« Nous avons des technologies qui vont de l’impression 3D à la production de matériel à partir de biomasse, des carburants alternatifs, des produits naturels pour la santé, de la purification d’eau. » — Une citation de Katherine Albion, directrice du Western Sarnia-Lambton Research Park

Mme Albion explique que certaines des entreprises en développement au sein de l’incubateur construisent des technologies qui permettront la fabrication de produits tels que du carburant ou du plastique en se servant par exemple du copeau de bois comme matière première.

Et donc, plutôt que d’utiliser la manière première pétrochimique traditionnelle, nous nous servons beaucoup de matières premières renouvelables , précise-t-elle.

Chargement de l’image Au sein du Western Sarnia-Lambton Research Park il est notamment question de carburants propres. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Pour Mike Bradley, il est important que cette facette de Sarnia, une ville qui innove et se projette dans les énergies renouvelables, soit également connût de tous.