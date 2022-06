Restes humains : un hélicoptère et des sauveteurs de la SQ prendront le relais

La Sûreté du Québec (SQ) reprendra jeudi pour une troisième journée les recherches dans le secteur de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix à la suite de la découverte de restes humains cette semaine et la semaine dernière sur les berges du lac Saint-Jean.

Des sauveteurs et un hélicoptère permettront de poursuivre les recherches à des endroits difficiles d'accès.

Les recherches vont reprendre avec une équipe de sauveteurs de la Sûreté du Québec et l’hélicoptère de la Sûreté qui vont faire les endroits non accessibles, donc des endroits qui n’ont pas pu être faits par les marcheurs et les embarcations dans les derniers jours , a indiqué en soirée mercredi la porte-parole de la SQ, Béatrice Dorsainville.

Les sauveteurs proviennent de la Division des services spécialisés en mesures d’urgence, chargée des opérations de recherche et sauvetage.

Dans la journée, une quinzaine de policiers ont inspecté les berges du secteur à pied, en VTT et en bateau. Cette façon de faire sera abandonnée jeudi.

Il n’y a pas eu de découverte qui a été faite aujourd'hui (mercredi) , a poursuivi la porte-parole.

Des policiers inspectent minutieusement les berges du lac Saint-Jean dans le secteur de Métabetchouan dans le but de trouver d'autres restes humains. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Mercredi, un poste de commandement avait été établi à l'intérieur d'une salle de l'hôtel de ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

La décision de poursuivre les démarches a été prise à la suite de la fin des recherches vers 19 h.

Plus tôt en journée, le porte-parole régional, Hugues Beaulieu, avait donné une idée de l’ampleur des opérations.

C’est très vaste. Probablement que ça a été dû à la crue des eaux. Les rives, les lits des rivières se sont nettoyés. Est-ce que c’est les seuls morceaux qui ont été dégagés? C’est impossible de répondre à la question, mais on garde quand même espoir de pouvoir réconforter une famille , avait-il indiqué.

Les policiers utilisent de nouveau des VTT pour mener leurs recherches à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Rappelons que les pluies abondantes de la mi-mai ont causé une hausse importante du débit des rivières et du niveau du lac Saint-Jean.

La SQ avait confirmé plus tôt cette semaine que les tissus retrouvés dernièrement avec les restes humains sont des vêtements féminins.

Toutefois, la décomposition avancée du corps rend l’identification très difficile. Selon les autorités, le corps était dans l’eau depuis de nombreuses années.

Avec des informations de Philippe L’Heureux