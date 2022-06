Marie-Ève Gravel nommée directrice générale du Collège d’Alma

Le conseil d’administration de l’établissement collégial a fait l’annonce de la nomination de Marie-Ève Gravel mercredi en fin d’après-midi, dans un communiqué interne. Elle entrera en fonction le 1er juillet.

Marie-Ève Gravel occupait le poste de directrice des études depuis août 2019. Elle a exercé différentes fonctions au sein de l’établissement d’enseignement supérieur depuis son arrivée au collège en 2011, dont celles de directrice des ressources humaines et des affaires corporatives.

En s’appuyant sur son leadership mobilisateur et sur sa vaste connaissance du milieu de l’enseignement supérieur, madame Gravel a toujours placé la réussite et le bien-être de nos étudiantes et étudiants au centre de ses préoccupations et de ses actions , mentionne la présidente du conseil d’administration, Mylène Girard, dans l'avis de nomination.

Elle souligne également la rigueur, le sens des responsabilités et le grand humanisme de Marie-Ève Gravel, de même que sa capacité à établir des collaborations avec d’autres établissements et partenaires.

Lors de son entrée en fonction, Marie-Ève Gravel deviendra également présidente du centre d’innovation numérique COlab ainsi que vice-présidente du centre collégial de transfert de technologie Agrinova.

Le Collège d’Alma avait lancé un processus d’embauche cet hiver, à l’approche du départ à la retraite de l’actuelle directrice générale Josée Ouellet, qui était entrée en poste en septembre 2016.

Avec les informations de Laurie Gobeil