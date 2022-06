Marc Hervieux sera le prochain directeur général du Conservatoire

C’est la présidente du conseil d'administration du CMQ, Monique Leroux, qui en a fait l’annonce mercredi soir par voie de communiqué. Le profil de Marc Hervieux lui permettra d'occuper avec succès les fonctions de direction du Conservatoire , a-t-elle assuré.

C'est une personne d'exception reconnue pour sa vision artistique, son leadership mobilisateur et sa capacité de communiquer et d'inspirer , a ajouté Mme Leroux.

Marc Hervieux entretient des liens étroits avec son nouvel environnement de travail, lui qui a obtenu à l’âge de 27 ans son diplôme du Conservatoire de musique de Montréal, une école publique affiliée au CMQ.

J'ai été à la fois surpris et honoré lorsqu'on m'a approché pour ce poste. Le Conservatoire a changé ma vie et a fait de moi l'artiste que je suis devenu , a indiqué celui qui est aussi connu du grand public comme animateur sur les ondes d’ICI Musique Classique.

« Je souhaite maintenant mettre toutes mes connaissances et mon expérience au profit de l'institution afin de continuer à attirer les plus grands talents, et également à donner aux jeunes le goût de la musique et de l'art dramatique. »