Le Saguenay-Lac-Saint-Jean moins prisé par les vacanciers, selon CAA-Québec

La région a connu la plus importante baisse, avec la Mauricie, dans les intentions de voyage des Québécois, comparativement au sondage mené l’an dernier par l’organisme.

Cette année, 9 % des personnes sondées ont l’intention de passer leurs vacances au Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit autant que pour Montréal, a souligné Nicolas Ryan, directeur des affaires publiques pour CAA-Québec, en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

On remarque en fait une baisse de popularité du Saguenay-Lac-Saint-Jean cette année. C’était à 16 % l’an dernier, c’était même à 16 % des intentions de vacances avant même la pandémie , a-t-il indiqué.

La région ne se trouve ainsi pas dans les cinq destinations les plus prisées, soit la Gaspésie (21 %), Charlevoix (17 %), ainsi que Québec, les Laurentides et le Bas-Saint-Laurent qui récoltent chacune 14 %.

CAA-Québec s’explique mal ce qui amène la région à être moins prisée parmi les personnes sondées.

« Est-ce que le fait, par exemple, que ce soit une région un peu plus étendue, que ça prenne plus souvent son véhicule pour se déplacer d’un endroit à l’autre, qui aurait pu jouer un vilain tour en fait à ceux qui pensaient la visiter cette année? C’est peut-être un début d’explication. » — Une citation de Nicolas Ryan, directeur des affaires publiques pour CAA-Québec

La hausse du prix de l’essence a toutefois peu d’impact sur les projets de vacances des Québécois, constate CAA-Québec.

L’automobile demeure le principal moyen de transport que les personnes sondées comptent utiliser, à 69 %.

Et ce qu’on remarque surtout, c’est qu’une fois à destination, les Québécois vont davantage se priver, donc peut-être faire un voyage un peu plus sédentaire ou par exemple, aller moins souvent au restaurant ou faire une activité ou deux de moins , souligne Nicolas Ryan.

Voyages à l’extérieur et activités de groupe

Plusieurs Québécois sondés envisagent également de sortir des frontières de la province, notamment en visitant les États-Unis (10 %), alors que les frontières sont ouvertes cet été. La majorité compte passer ses vacances au Québec, à 65 %.

On se rapproche davantage de ce qu’on voyait avant la pandémie , souligne M. Ryan.

Plusieurs comptent profiter de l’été pour revoir famille et amis. Des événements sportifs et culturels, ainsi que des mariages, figurent à l’agenda de plusieurs.

Les gens vont vouloir se regrouper, revoir les gens de leur famille, revoir aussi leurs amis aussi en grand groupe. Et au contraire, on voit les activités un peu plus solitaires, comme faire du vélo, faire de la randonnée pédestre, qui sont en baisse aussi cette année , ajoute le directeur des affaires publiques pour CAA-Québec.

Le sondage mené pour CAA-Québec a été réalisé par Léger auprès d’un panel de 1000 répondants.