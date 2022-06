Un groupe de survivants rencontrent 3 évêques à propos de la visite du Pape

Pour rappel, le pape François sera en visite au Canada du 24 au 29 juillet et visitera Edmonton, Québec et Iqaluit. Selon Albert LeGatt, archevêque de Saint-Boniface qui était présent à la rencontre, le Saint-Père aurait aimé visiter Winnipeg ainsi que Kamloops, mais sa santé fragile ne le lui permet pas.

Les évêques envisagent donc d’aider les survivants à aller à la rencontre du pape François sur les lieux qu’il visitera cet été.

Au cours de la rencontre, le groupe de survivants a également demandé aux archevêques d’insister auprès du pape pour qu’il présente des excuses officielles au nom de l’Église catholique. Ils estiment que les excuses présentées au Vatican il y a deux mois n'étaient pas complètes.

Monseigneur LeGatt dit entendre ces revendications, mais ne pas pouvoir contrôler le message du pape pour autant. On a écouté ce groupe et on garde ces revendications dans le cœur pour l'avenir de nos relations et de nos efforts locaux.

Les évêques de Regina et d'Edmonton étaient également présents à la rencontre.

Ils ont tous participé à cette rencontre de manière volontaire et doivent maintenant avec leurs homologues au pays avant de communiquer ces revendications au pape.

Avec les informations de Julien Sahuquillo