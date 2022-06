La discrimination toujours présente dans les milieux de travail au Québec

Une étude réalisée pour le compte de l'Observatoire sur les inégalités raciales au Québec (OIRQ) et rendue publique mercredi montre que les membres de minorités vivent la discrimination au quotidien dans leurs milieux de travail.

L'étude en question a spécifiquement été réalisée auprès de 137 personnes qui disent avoir vécu de la discrimination raciale.

On ne veut pas montrer, par ce type d'analyse, l'ampleur du phénomène. On ne dit pas que tant de pourcentage de la population vit de la discrimination , a pris soin d'expliquer le sociologue Victor Armony, de l'UQAM, l'un des auteurs de l'étude.

On veut plutôt montrer comment les gens expriment leur expérience dans le milieu du travail quand ces personnes sont minoritaires. On veut savoir comment ça se passe au quotidien , a-t-il précisé en entrevue avec La Presse canadienne.

Complexe de performance

Ainsi, les trois quarts des personnes interrogées considèrent que les membres de minorités doivent faire plus d'efforts pour s'intégrer au travail que les autres, une forme de complexe de performance qui leur est propre.

Plus encore, 72 % pensent qu'elles subissent la charge mentale d'être irréprochables par peur d'être sanctionnées ou même de perdre leur emploi.

Sans surprise, la moitié des répondants souligne que la discrimination prend la forme d'un diplôme obtenu à l'étranger qui n'est pas reconnu et presque autant disent la même chose au sujet de leur expérience de travail à l'étranger.

La conséquence, très souvent, est de se retrouver dans le mauvais siège, explique M. Armony.

« Il faut se demander si les gens sont à leur place ce qui concerne la qualification. On peut avoir un emploi pour lequel on est surqualifié ou parfois on peut avoir un emploi pour lequel on est correctement qualifié, mais pas dans le domaine qu'on avait choisi ou qu'on aurait choisi si on avait eu plus d'options. » — Une citation de Victor Armony, sociologue à l'UQAM

Une des conséquences de ce manque de reconnaissance est de se faire confier moins de responsabilités. Une des répondantes au sondage raconte d'ailleurs ceci : Lorsqu'on me parle comme si j'étais une gamine de cinq ans alors que j'ai une maîtrise et que j'ai écrit des articles, des travaux beaucoup plus complexes qui me stimulaient beaucoup plus intellectuellement que les tâches qu'on me donne, je trouve ça un peu gros.

Ethnicité, accent et autres motifs

Parmi les raisons pour lesquelles les répondants disent subir de la discrimination, l'ethnicité vient au premier rang, suivie de l'accent, du fait d'être une femme racisée, de la nationalité ou du statut migratoire, du nom de famille et de la religion.

La première forme de discrimination, et de loin, consiste en des micro-agressions. On parle également de certains comportements, regards, gestes et de mots dérogatoires.

C'est à ce niveau qu'on voit apparaître les mécanismes plus subtils de la discrimination systémique , explique Victor Armony. Par exemple, dit-il, ces personnes en viennent à croire que leur accent peut jouer un rôle dans le fait qu'ils ne vont pas avoir de promotion .

Les réactions des répondants couvrent une palette de sentiments qui vont de la colère à l'indifférence et les tactiques d'adaptation font en sorte qu'ils auront tendance à porter une grande attention à leur apparence, feront tout pour exceller au travail et parfois se contenteront d'en rire ou chercheront tout simplement l'évitement.

Les chercheurs concluent que les discriminations ne nécessitent pas forcément des acteurs mal intentionnés pour voir le jour et que leur nature systémique peut pousser des individus à commettre des actes discriminatoires sans même qu'ils ou elles en aient conscience .

Changement de culture

Victor Armony reconnaît qu'on ne peut comparer avec le passé, puisque ces recherches en sont à leur tout début et que, surtout, le contexte a beaucoup changé.

« On peut parler d'un paradoxe. On est plus conscients aujourd'hui au Québec de l'existence du racisme, donc on en parle davantage. Les gens qui le vivent comme victimes en sont aussi plus conscients. » — Une citation de Victor Armony, sociologue à l'UQAM

Il ne faut pas nier non plus le fait que ça puisse aller mieux que dans le passé. Il y a des gestes qui se posent. La sensibilité à la diversité aujourd'hui dans le secteur privé et dans le secteur public au Québec témoigne presque d'un changement de culture. On n'est plus en 1990 ou en 2000.