L’Assemblée législative du Manitoba fait relâche pour l’été

Parmi les autres dossiers marquants des travaux au Palais législatif, figure le premier budget de la première ministre Heather Stefanson déposé au mois de mars.

Pour le professeur adjoint en sciences politiques de l’Université du Manitoba, Christopher Adams, le budget progressiste-conservateur n’aura pas trop fait de vagues.

On n’aura pas vu de propositions très importantes, comme celles qu'a faites le gouvernement néo-démocrate de Greg Selinger en haussant la taxe provinciale à la consommation. Il n’y a rien eu de monumental, à l’exception du remboursement de la taxe foncière pour l’éducation , note-t-il.

M. Adams considère que la réduction de la taxe foncière pour l'éducation a été marquante, ce printemps, notamment en raison de l’analyse faite par CBC en mai dernier.

Les recherches faites par CBC démontrent notamment que les dix propriétaires fonciers les plus fortunés de Winnipeg ont reçu des montants environ quatre fois plus élevés en retour d’impôts que les propriétaires les moins fortunés, en 2021.

L’inflation, au coeur des débats

Les séances législatives du printemps ont vu naître de nombreux projets de loi, à l’instar de celui modifiant le Code des normes d'emploi. S’il est adopté, le projet de loi permettra au gouvernement d'augmenter le salaire minimum plus rapidement que le taux d'inflation lors de circonstances exceptionnelles.

Auparavant opposé à une hausse plus élevée du salaire minimum, le gouvernement de Heather Stefanson a fait évoluer sa position sur la question.

Christopher Adams y voit là l’influence du nouveau député de Fort Whyte, Obby Khan, qui a été élu lors d’une élection partielle au mois de mars.

Obby Khan provient du monde des affaires et il connaît bien l’impact du salaire minimum. Il a même indiqué sur Twitter être en faveur de son augmentation, avant que le gouvernement ne propose son projet de loi.

Obby Khan, en compagnie de la première ministre Heather Stefanson, lors de son élection dans la circonscription de Fort Whyte. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

D’autres projets de loi à l'étude

En mai, il y a également eu le projet de loi visant à modifier la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis qui vise à assouplir les règles d'obtention d'un permis d'alcool.

Déposé au printemps, le projet de la loi modifiant la Loi sur l'Hydro-Manitoba et la Loi sur la Régie des services publics sera étudié à l’automne. Il vise à plafonner les hausses des tarifs d'électricité et à donner plus de pouvoir au gouvernement pour intervenir dans la fixation des tarifs.

Gagner les électeurs de la classe moyenne

Le professeur adjoint en sciences politiques à l'Université du Manitoba, Christopher Adams, croit que pour la prochaine session législative, le gouvernement se prépare en vue de l'élection de 2023.