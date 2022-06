La hausse des taux d’intérêt risque d’affecter les ménages, et ce n'est pas fini

L’augmentation mercredi par la Banque du Canada du taux directeur, qui passe de 1 % à 1,5 % , risque de peser sur les ménages canadiens, croit l’économiste et sénateur indépendant Clément Gignac. Selon lui, il faut même « s’attendre à des taux plus importants » dans les prochains mois.

Pour les ménages, cela pourrait avoir un impact financier. Certains ont contracté des hypothèques très importantes au cours de la dernière année et pourraient peut-être trouver ça un peu plus difficile si jamais ils ont opté pour des taux variables , pense M. Gignac. Leurs mensualités vont leur coûter plus cher, ajoute-t-il.

Pour une hypothèque de 300 000 $, la hausse de 0,5 point de pourcentage représente une augmentation de 90 $ par mois – soit environ 1000 $ de plus par année. Trois hausses de 0,5 point des taux d’intérêt représenteraient, pour le même prêt hypothécaire à taux variable, plus de 3000 $ dans le budget des ménages chaque année, explique M. Gignac.

« Présentement, les gens et les gouvernements sont plus endettés, et chaque point de pourcentage a beaucoup plus d’impact. » — Une citation de Clément Gignac, économiste et sénateur indépendant

Il rappelle toutefois que si les ménages canadiens sont plus endettés [ils] ont plus d’actifs, ils se sont enrichis en majorité durant la pandémie . Ainsi, leur maison a pris beaucoup de valeur et leur portefeuille à la bourse a pris [aussi] beaucoup de valeur , estime-t-il.

Or, si les ménages sont en général plus riches qu’il y a trois ans, ce n’est pas le cas de tout le monde , soutient M. Gignac. L’augmentation, mercredi, du taux directeur par la Banque du Canada pourrait rendre leur situation un peu plus difficile , poursuit-il.

Sa principale crainte est qu'une augmentation trop vigoureuse des taux d’intérêt par la Banque du Canada conduise à une récession. Dans ce cas, de nombreux Canadiens pourraient perdre [leur] emploi, et c’est là [qu’ils auront] des difficultés financières , soutient M. Gignac.

La Banque du Canada a du retard

Clément Gignac explique que trois éléments poussent la Banque du Canada à hausser le taux directeur de manière importante.

D’abord, 70 % des catégories de prix dans l’indice des prix à la consommation voient une augmentation de plus de 3 %. Ensuite, la croissance des salaires s’accélère. Enfin, l’économie se trouve dans une situation de demande excédentaire, rappelle M. Gignac.

Ces éléments justifient, selon M. Gignac, l’action de la Banque du Canada – qui ne devrait pas hésiter à augmenter encore les taux d’intérêt. La banque centrale est cependant en retard puisqu’elle s’est trompée sur l’inflation dans ses prévisions. Elle devra donc mettre les bouchées doubles .

Gardons à l’esprit que le taux directeur devrait déjà être autour de 2,5 %, ce qui est le taux neutre, compte tenu qu’on a une économie qui tourne à plein régime [et la Banque du Canada] va bouger avec plus de force pour respecter [son] mandat , note M. Gignac. La cible du taux d’inflation de la Banque du Canada est de 2 %.

La hausse de l’inflation à 6,8 % en avril a de nombreux effets sur les consommateurs canadiens, qui paient plus cher les produits qu’ils achètent.

« Si [la Banque du Canada] voulait freiner l’économie, on pourrait se rendre à 3 % ou à 3,5 %, donc, on n’est pas sortis de l’auberge. » — Une citation de Clément Gignac, économiste et sénateur indépendant

M. Gignac avance des risques de stagflation et de récession en cas de hausses trop fortes des taux d’intérêt.

Avec la hausse du taux directeur mercredi, M. Gignac indique que la Banque du Canada pave la voie à des hausses plus marquées , et à la prochaine réunion le 13 juillet prochain, elle mettra la table à une augmentation de 75 points de base .

Aux États-Unis, si la Réserve fédérale va dans la même direction [que la Banque du Canada], ça peut vouloir dire des marchés un peu plus volatils. Des secteurs seront plus frappés que d’autres, comme le secteur résidentiel , poursuit M. Gignac. C’est évident que ça va affecter davantage la croissance résidentielle.

Un peu d’air frais

M. Gignac croit que les gouvernements peuvent aider les ménages les plus démunis . L’idée de [leur] venir en aide avec un chèque de 500 $ [est] bonne. Il souligne cependant que ce qu’a fait le gouvernement Legault lors de son dernier budget aidait tout le monde, y compris [les ménages] qui gagnaient près de 200 000 $ .

Si une autre aide devait être mise en place, elle devrait cibler les gens à faible revenu parce qu’ils sont les plus [touchés] par l’inflation . M. Gignac cite le coût de l’épicerie et de l’essence dans le panier de consommation , des éléments qui représentent un poids beaucoup plus important pour les ménages moins nantis.

« Les gouvernements ont un rôle à jouer, mais ils doivent être beaucoup plus ciblés s’ils veulent aider les ménages face à l’inflation. » — Une citation de Clément Gignac, économiste et sénateur indépendant

Au Nouveau-Brunswick, le gouvernement de Blaine Higgs a annoncé en début de semaine qu’il va remettre des chèques de 450 $ aux familles et de 225 $ aux personnes seules pour les aider à faire face à l’inflation.

Au Québec, le premier ministre Legault a mentionné la possibilité d’une nouvelle tranche d’aide pour les ménages plus tard cet automne, mais elle serait conditionnelle à la réélection de son gouvernement le 3 octobre, l’opposition l’accusant de vouloir acheter l’élection.