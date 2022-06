Les billets à 500 $ ne sont pas disponibles pour toutes les destinations de l’Est

Le Programme d’accès aérien aux régions (PAAR) est en vigueur depuis ce matin. Si des billets sont bel et bien disponibles à moins de 500 $, ils ne le sont pas encore pour toutes les dates et destinations recherchées par les voyageurs.

Même si les billets à moins de 500 $ peuvent facilement être trouvés sur plusieurs sites de réservation, il n’y a pas énormément de choix dans ce qui est offert pour la première journée de la mise en service du programme.

Un nombre limité d'allers-retours seront offerts à 500 $ ou moins. Une fois ces billets écoulés, les clients devront payer les tarifs habituels (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Mercredi matin, il était possible de trouver des vols en juin à partir de Sept-Îles en direction de Montréal, par exemple.

Pour les destinations plus populaires comme les Îles-de-la-Madeleine et Gaspé, les voyageurs devront encore être patients et faire preuve de flexibilité.

Pour l’instant, c'est vers la fin de l’été 2022 que les vols à 500 $ sont disponibles pour les Îles-de-la-Madeleine.

Le copropriétaire de Pascan aviation, Yani Gagnon, indique qu'il y a peu de vols disponibles, encore moins avec des billets à 500 $, parce que les clients avaient déjà réservé pour ces destinations.

Ces réservations, qui ont eu lieu il y a plusieurs mois, viennent déjà de prendre des sièges sur les vols qui étaient planifiés. Donc, ça laisse moins de disponibilités pour les billets avec le programme PAAR . Mais ça, c’est temporaire , dit M. Gagnon.

Le vice-président de Pascan Aviation, Yani Gagnon (archives). Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Yani Gagnon croit que les voyageurs profiteront des effets du programme dans plusieurs mois, c’est-à-dire lorsque les gens réserveront leurs billets pour l’été 2023.

Transporteurs et agences de voyages submergés d'appels

Air Canada confirme par courriel que tout est en place. Le programme a été lancé comme prévu depuis ce matin. Les clients peuvent se rendre sur notre site internet afin de se procurer un billet dans le cadre du plan québécois de transport aérien régional , déclare par écrit l’équipe média d’Air Canada.

Les six transporteurs de l’entente ont inclus différentes instructions sur leurs sites web. Il reste que les clients avaient beaucoup de questions et attendaient avec impatience le début du programme.

L’entreprise Pascan a dit recevoir beaucoup d'appels dans la matinée.

« On est submergés d'appels. Le site de réservations est bombardé de demandes de réservation. » — Une citation de Yani Gagnon, co-propriétaire de Pascan Aviation

M. Gagnon affirme que la compagnie a répondu aux clients depuis ce matin, non seulement pour réserver un vol, mais aussi pour répondre à leurs questions au sujet du nouveau programme.

Il espère que cette effervescence perdurera au-delà de la saison estivale.

Un avion du transporteur aérien Pascan est sur le tarmac de l'aéroport des Îles-de-la-Madeleine (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Plusieurs agences de voyages de l’Est-du-Québec sont aussi submergées d'appels pour des billets à 500 $.

À Gaspé, Sophie Mathurin de l’agence de voyages Odyssée affirme avoir eu beaucoup d'appels dans les dernières semaines.

De nombreux clients attendaient la date du 1er juin pour réserver leur voyage. En voyant les détails, mardi, ça a été une déception pour plusieurs selon elle.

La propriétaire de l’agence de voyages Vacances Inter à Sept-Îles, Lizanne Lanteigne, est déçue que le nouveau plan pour l'accès aérien aux régions n’autorise plus le remboursement d’une partie du billet pour les résidents des régions éloignées.

Auparavant, les résidents de régions éloignées avaient droit à un remboursement de 30 à 60 % de leur billet d'avion, selon leur lieu de résidence. Avec la nouvelle mouture, Québec n'autorise plus aux clients de vols nolisés de profiter de ce rabais.

Lizanne Lanteigne avait réservé des vols nolisés cet été, à un moment où il n’y avait pas de vol commercial.

« [Les résidents des régions] ne touchent pas du tout le même volet ni la même clientèle. Donc, je ne vois pas pourquoi on serait pénalisés dans cette situation. » — Une citation de Lizanne Lanteigne, propriétaire de l’agence de voyages Vacances Inter à Sept-Îles

Lizanne Lanteigne,propriétaire de l’agence de voyages Vacances Inter à Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

En tout, entre 60 et 70 personnes de la Côte-Nord et des Îles-de-la-Madeleine ont payé pour un ou des vols qu’ils ne pourront plus se faire rembourser, selon Mme Lanteigne.

Lors de la publication de ce texte, le ministère des Transports (MTQ) n'avait pas encore répondu aux questions de Radio-Canada à ce sujet.

À Rimouski, le propriétaire de l’agence Vasco, Simon Pineault, est quant à lui déçu que la clientèle d’affaires ne soit pas incluse dans le programme PAAR .

Le gouvernement a affirmé mardi qu’il surveillera le rendement du programme. En attendant, les résidents de l’Est-du-Québec devront prendre leur mal en patience pour visiter le Québec cet été.

Avec les informations de Laurence Vachon et de Félix Lebel