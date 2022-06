Lancement de programmation du Festival Western de Saint-Tite sur fond de poursuite

La Communauté Droit animalier Québec a déposé le mois dernier une demande d'injonction permanente, alléguant la souffrance animale, en vue d'exclure deux activités du Festival. Il s'agit de l’utilisation de veaux et de bouvillons et la prise du veau au lasso.

Le directeur du Festival a une fois de plus convié les membres du groupe de défense des animaux à pénétrer dans ses enclos, une façon, dit-il, de prouver que les animaux ne subissent aucune souffrance.

Pascal Lafrenière précise que l'événement La face cachée du rodéo donne au public accès aux installations et équipements, leur permettant ainsi de se forger une idée de ce qui se passe réellement avec les animaux, et de voir comment ceux-ci sont traités. On fait bien notre travail, assure-t-il, on est des précurseurs en Amérique du Nord.

« On va à la cour de justice, on va faire faire nos travaux, on a toujours collaboré avec le MAPAQ. En aucun cas on n'a eu d'amende, jamais de recommandation. Ils ont toujours été les bienvenues. » — Une citation de Pascal Lafrenière, directeur du Festival Western de Saint-Tite

Des retombées économiques importantes

L'événement sera présenté dans sa formule classique sous le thème Réveille le cowboy en toi .

La mairesse de Saint-Tite se dit confiante quant au nombre de gens qui fouleront le sol de sa municipalité. Ce sont 600 000 spectateurs qui participent annuellement à l'événement.

Annie Pronovost dit s'attendre que les gens reviennent aussi nombreux cette année. Je pense que les gens sont prêts a passer à une autre étape. Si certains ont envie de porter leur masque, ils peuvent le faire , dit la mairesse qui ne fixe aucune restriction au Festival. On est prêt. Moi, j'ai vraiment hâte , lâche-t-elle.

La billetterie sera ouverte le 4 juin pour les dix rodéos professionnels qui seront présentés dans les Grandes Estrades. Le

s organisateurs espèrent des retombées économiques de 45 millions $.

Un hommage posthume sera rendu à Renée Martel, considérée comme la reine du country et du festival. Comme nouveauté cette année, les spectateurs auront droit à la présentation de la pièce théâtrale L'étranger, le musical country à la Far West.

Avec les informations de Julie Grenon