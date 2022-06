Une foire sur la défense et la sécurité sur fond de manifestation à Ottawa

La plus importante foire commerciale sur la défense et la sécurité mondiales au pays se déroule mercredi et jeudi au Centre EY, à Ottawa. On y présente, entre autres, de l'armement militaire et de la technologie de défense. La tenue de l’événement, qui est de retour en présentiel cette année, fait toutefois réagir.

Une centaine de personnes anti-armes ont marché mercredi matin devant le Centre EY pour dénoncer la tenue de l’exposition de CANSEC 2022, la foire commerciale canadienne sur la défense et la sécurité mondiales organisée par l’Association des industries canadiennes de défense et de sécurité.

Selon eux, les manufacturiers d'armement profitent de la misère humaine et plusieurs pensent que le salon n'a pas sa place en 2022.

Le Canada n’est pas un pays qui est un marchand de morts, un marchand d'armes. On pourrait utiliser cet argent pour l’éducation, pour aider l’environnement, pour améliorer notre relation avec les autochtones , a déclaré Kim Gomery, coordonnatrice de l’organisation Montréal pour un monde sans guerre et l'une des organisatrices de la manifestation.

Kim Gomery, coordonnatrice de l’organisation Montréal pour un monde sans guerre et l'une des organisatrices de la manifestation en marge de l'édition 2022 de CANSEC. Photo : Radio-Canada

Les manifestants dénoncent aussi la présence de ministres fédéraux à l'événement. Certains ont d’ailleurs accusé le gouvernement fédéral d'être proguerre alors que trois ministres fédéraux, dont la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, font partie des conférenciers.

Si les manifestants estiment que ce genre d’événement n’a pas sa place au Canada, ceux qui y participent croient toujours en la pertinence de la foire. Ils disent notamment que l'industrie existe et qu'elle est profitable au pays.

Certains croient que le Canada gagne à investir dans cette industrie de la défense et de la sécurité pour qu’il soit moins dépendant d'autres pays en matière d'équipements et de stratégie.

Patrick Sirois, un exposant à la foire commerciale canadienne sur la défense et la sécurité mondiales. Photo : Radio-Canada

Je pense que c’est de plus en plus pertinent de tenir des événements comme ça. Pas pour la question d’armement et tout le reste, mais c’est juste une question de stratégie de défense , fait valoir Patrick Sirois de l’entreprise Triode, un exposant.

Il faut justement réorienter plus au niveau défense et non pas attaque, bien sûr. Ce n’est pas dans le but d’aller envahir des pays qu’on le fait, c’est juste dans le but de se protéger , ajoute Guy Jourdain, un participant.

La ministre Anand a par ailleurs rappelé mercredi matin l'importance de l'événement. Elle dit que la collaboration entre le gouvernement et l'industrie est essentielle pour les Forces armées.

Le salon se poursuit jeudi et plus de 8 000 personnes sont attendues.

Avec les informations de Gabriel Le Marquand Perreault