Le prix de l’essence atteint un nouveau sommet en Saskatchewan

Dans la capitale provinciale, Regina, l'essence se vendait mercredi 1,90 $ le litre dans certaines stations-service.

Cette hausse du prix du carburant a un impact important sur le coût de la vie dans la province. Une habitante de Saskatoon, Emily Hiebert-Henry affirme qu’elle doit faire des sacrifices pour pouvoir joindre les deux bouts.

« La vie devient de plus en plus chère pour ma famille. De plus, ma sœur et ses quatre enfants ont emménagé avec nous. Leur école se trouve à l’autre bout de la ville donc nous utilisons environ le quart de notre plein d’essence chaque jour. »